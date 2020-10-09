https://ria.ru/20201009/mks-1578981100.html

Утечку воздуха на МКС не удалось устранить при помощи скотча

Заклейка скотчем района стыковочного узла в "протекающем" отсеке российского модуля "Звезда" не устранила утечку воздуха на Международной космической станции,... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T11:26

2020-10-09T11:26

2020-10-09T15:13

иван вагнер

роскосмос

наса

риа наука

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Заклейка скотчем района стыковочного узла в "протекающем" отсеке российского модуля "Звезда" не устранила утечку воздуха на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a>, давление в отсеке продолжает снижаться, следует из переговоров экипажа с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землей</a>, которые транслирует <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>.В четверг подмосковный центр управления полетами попросил российского космонавта <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Ивана Вагнера</a> "максимально заклеить скотчем" район стыковочного узла. В промежуточной камере "Звезды", где выявлена утечка воздуха, имеется стыковочный узел МКС, к которому причаливают пилотируемые корабли "Союз" и грузовые "Прогресс".Утром в пятницу Вагнер открыл люк в "протекающий" отсек и сообщил специалисту центра, что давление в нем составляло 715 миллиметров ртутного столба. Вчера перед закрытием люка было 732 миллиметра.Вагнер отметил, что это не последние значения давления в отсеке, так как камера GoPro, которая снимала показания мановакуумметра, преждевременно отключилась из-за неплотной подстыковки кабеля переносного аккумулятора.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе — сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".Скорость падения давления на МКС составляет один миллиметр ртутного столба за восемь часов, однако, как сообщили РИА Новости в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергея Крикалева, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

https://ria.ru/20201007/mars-1578719996.html

https://ria.ru/20200917/venera-1577362419.html

Sergey Go Если Вы что-то не можете починить с помощью скотча, значит у Вас мало скотча... 46

Make Yellowstone Great Again Можно попробовать еще мякиш и слюни. И эти люди собрались на Марс. 40

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван вагнер, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука