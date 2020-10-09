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https://ria.ru/20201009/minamata-1578997969.html
В Сети опубликовали трейлер драмы "Минамата" с Джонни Деппом
На YouTube опубликовали трейлер драмы Эндрю Левитаса "Минамата" с Джонни Деппом в роли фотожурналиста Уильяма Юджина Смита. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T16:09
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кино и сериалы
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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.</strong> На YouTube опубликовали трейлер драмы Эндрю Левитаса "Минамата" с Джонни Деппом в роли фотожурналиста Уильяма Юджина Смита.Фильм основан на реальных событиях. Действие происходит в 1970-х годах. Смит получает секретное задание от редактора журнала Life Magazine и отправляется в японский прибрежный город Минамата, чтобы осветить экологическую катастрофу, вызванную промышленным загрязнением местной воды ртутью. Вместе с Джонни Деппом в картине снялись: Билл Найи ("Другой мир", "Пираты Карибского моря"), Хироюки Санада ("47 ронинов"), Минами ("Видение"), певица Кэтрин Дженкинс и другие. Премьера фильма в России запланирована на 19 ноября 2020-го года. В феврале этого года ленту Левитаса представили на 70-м Берлинском кинофестивале (картина вошла в программу Cпециальных показов Berlinale Special. – Прим. ред.), где ее тепло встретили критики и зрители.
https://ria.ru/20200222/1565085778.html
https://ria.ru/20201006/khamatova-1578466584.html
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фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, youtube, джонни депп

В Сети опубликовали трейлер драмы "Минамата" с Джонни Деппом

16:09 09.10.2020
 
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер драмы Эндрю Левитаса "Минамата" с Джонни Деппом в роли фотожурналиста Уильяма Юджина Смита.
Фильм основан на реальных событиях. Действие происходит в 1970-х годах. Смит получает секретное задание от редактора журнала Life Magazine и отправляется в японский прибрежный город Минамата, чтобы осветить экологическую катастрофу, вызванную промышленным загрязнением местной воды ртутью.
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22 февраля, 01:31Культура
На Берлинале представили фильм "Минамата" с Джонни Деппом
Вместе с Джонни Деппом в картине снялись: Билл Найи ("Другой мир", "Пираты Карибского моря"), Хироюки Санада ("47 ронинов"), Минами ("Видение"), певица Кэтрин Дженкинс и другие.
Премьера фильма в России запланирована на 19 ноября 2020-го года.
В феврале этого года ленту Левитаса представили на 70-м Берлинском кинофестивале (картина вошла в программу Cпециальных показов Berlinale Special. – Прим. ред.), где ее тепло встретили критики и зрители.
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