https://ria.ru/20201009/minamata-1578997969.html
В Сети опубликовали трейлер драмы "Минамата" с Джонни Деппом
На YouTube опубликовали трейлер драмы Эндрю Левитаса "Минамата" с Джонни Деппом в роли фотожурналиста Уильяма Юджина Смита. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T16:09
2020-10-09T16:09
2020-10-09T16:09
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новости культуры
youtube
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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.</strong> На YouTube опубликовали трейлер драмы Эндрю Левитаса "Минамата" с Джонни Деппом в роли фотожурналиста Уильяма Юджина Смита.Фильм основан на реальных событиях. Действие происходит в 1970-х годах. Смит получает секретное задание от редактора журнала Life Magazine и отправляется в японский прибрежный город Минамата, чтобы осветить экологическую катастрофу, вызванную промышленным загрязнением местной воды ртутью. Вместе с Джонни Деппом в картине снялись: Билл Найи ("Другой мир", "Пираты Карибского моря"), Хироюки Санада ("47 ронинов"), Минами ("Видение"), певица Кэтрин Дженкинс и другие. Премьера фильма в России запланирована на 19 ноября 2020-го года. В феврале этого года ленту Левитаса представили на 70-м Берлинском кинофестивале (картина вошла в программу Cпециальных показов Berlinale Special. – Прим. ред.), где ее тепло встретили критики и зрители.
https://ria.ru/20200222/1565085778.html
https://ria.ru/20201006/khamatova-1578466584.html
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, youtube, джонни депп
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер драмы Эндрю Левитаса "Минамата" с Джонни Деппом в роли фотожурналиста Уильяма Юджина Смита.
Фильм основан на реальных событиях. Действие происходит в 1970-х годах. Смит получает секретное задание от редактора журнала Life Magazine и отправляется в японский прибрежный город Минамата, чтобы осветить экологическую катастрофу, вызванную промышленным загрязнением местной воды ртутью.
Вместе с Джонни Деппом в картине снялись: Билл Найи ("Другой мир", "Пираты Карибского моря"), Хироюки Санада ("47 ронинов"), Минами ("Видение"), певица Кэтрин Дженкинс и другие.
Премьера фильма в России запланирована на 19 ноября 2020-го года.
В феврале этого года ленту Левитаса представили на 70-м Берлинском кинофестивале (картина вошла в программу Cпециальных показов Berlinale Special. – Прим. ред.), где ее тепло встретили критики и зрители.