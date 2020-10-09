https://ria.ru/20201009/minamata-1578997969.html

В Сети опубликовали трейлер драмы "Минамата" с Джонни Деппом

На YouTube опубликовали трейлер драмы Эндрю Левитаса "Минамата" с Джонни Деппом в роли фотожурналиста Уильяма Юджина Смита. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T16:09

2020-10-09T16:09

2020-10-09T16:09

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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.</strong> На YouTube опубликовали трейлер драмы Эндрю Левитаса "Минамата" с Джонни Деппом в роли фотожурналиста Уильяма Юджина Смита.Фильм основан на реальных событиях. Действие происходит в 1970-х годах. Смит получает секретное задание от редактора журнала Life Magazine и отправляется в японский прибрежный город Минамата, чтобы осветить экологическую катастрофу, вызванную промышленным загрязнением местной воды ртутью. Вместе с Джонни Деппом в картине снялись: Билл Найи ("Другой мир", "Пираты Карибского моря"), Хироюки Санада ("47 ронинов"), Минами ("Видение"), певица Кэтрин Дженкинс и другие. Премьера фильма в России запланирована на 19 ноября 2020-го года. В феврале этого года ленту Левитаса представили на 70-м Берлинском кинофестивале (картина вошла в программу Cпециальных показов Berlinale Special. – Прим. ред.), где ее тепло встретили критики и зрители.

https://ria.ru/20200222/1565085778.html

https://ria.ru/20201006/khamatova-1578466584.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, youtube, джонни депп