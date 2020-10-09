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Шоубиз
https://ria.ru/20201009/mikhalkova-1579012697.html
“Губы - перебор”: фото звезды “Уральских пельменей” высмеяли поклонники
Экс-участница "Уральских пельменей" Юлия Михалкова выложила в Instagram свои новые снимки и попала под шквал критики фанатов. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T13:32
2020-10-09T13:32
шоубиз
юлия михалкова
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Экс-участница "Уральских пельменей" <a href="https://ria.ru/person_yuliya-mikhalkova">Юлия Михалкова</a> выложила в<a href="https://www.instagram.com/mihalkova/"> Instagram</a> свои новые снимки и попала под шквал критики фанатов. На размещенных фото 37-летняя звезда позирует перед камерой в черной кожаной куртке и прозрачном топе. Свой образ Михалкова завершила кудрявой укладкой и вечерним макияжем. В подписи к посту артистка поделилась с подписчиками секретами того, как стать уверенным в себе человеком. Фолловеры обратили внимание на то, что губы звезды “Уральских пельменей” выглядят слишком ненатурально.“Юля, зачем было портить такую красоту? Губы реально очень большие”, - написал sergei_876_.“Что за лицо? Дикий фотошоп…” - выразил мнение alekseiserogodskii.“Губы излишне большие, непропорционально... Портят красоту!” - прокомментировала kud_natalya.“Юлька, верни губы. Тебе не идут новые”, - попросил evgeniitsymbalov.“Весь шоу-бизнес на одно лицо”, - добавил aleksyasha.Нашлись и те, кто поддержал девушку и похвалил ее образ.
https://ria.ru/20200914/otnosheniya-1577228983.html
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юлия михалкова

“Губы - перебор”: фото звезды “Уральских пельменей” высмеяли поклонники

13:32 09.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкУчастница команды "Уральские пельмени" Юлия Михалкова
Участница команды Уральские пельмени Юлия Михалкова - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Экс-участница "Уральских пельменей" Юлия Михалкова выложила в Instagram свои новые снимки и попала под шквал критики фанатов.
На размещенных фото 37-летняя звезда позирует перед камерой в черной кожаной куртке и прозрачном топе. Свой образ Михалкова завершила кудрявой укладкой и вечерним макияжем. В подписи к посту артистка поделилась с подписчиками секретами того, как стать уверенным в себе человеком.
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Сегодня я могу назвать себя уверенным человеком. Но, так было не всегда! Перемены в моей жизни наступили, когда я отказалась произносить шесть запретных фраз. Расскажу вам о каждой из них😎 Первая: «Это невозможно». Неуверенность в себе рождает страх. А страх рождает ленивые отговорки в стиле «это невозможно». В общем, лишь бы не делать. У меня всё изменилось, когда я перестала принимать важные решения по вечерам. После съёмок, ближе ко сну слишком много сомнений, снижается концентрация, пропадает азарт, желание. В таком состоянии многое казалось невозможным. Теперь все решения - только утром. После крепкого сна и вкусного завтрака я лучше вижу новые возможности. Мой вам совет: не спешите и принимайте решения утром! Завтра расскажу про вторую запретную фразу😉

Публикация от Юлия Михалкова (@mihalkova)

Фолловеры обратили внимание на то, что губы звезды “Уральских пельменей” выглядят слишком ненатурально.
“Юля, зачем было портить такую красоту? Губы реально очень большие”, - написал sergei_876_.
“Что за лицо? Дикий фотошоп…” - выразил мнение alekseiserogodskii.
“Губы излишне большие, непропорционально... Портят красоту!” - прокомментировала kud_natalya.
“Юлька, верни губы. Тебе не идут новые”, - попросил evgeniitsymbalov.
“Весь шоу-бизнес на одно лицо”, - добавил aleksyasha.
Нашлись и те, кто поддержал девушку и похвалил ее образ.
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ШоубизЮлия Михалкова
 
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