https://ria.ru/20201009/mikhalkova-1579012697.html
“Губы - перебор”: фото звезды “Уральских пельменей” высмеяли поклонники
Экс-участница "Уральских пельменей" Юлия Михалкова выложила в Instagram свои новые снимки и попала под шквал критики фанатов. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T13:32
2020-10-09T13:32
2020-10-09T13:32
шоубиз
юлия михалкова
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Экс-участница "Уральских пельменей" <a href="https://ria.ru/person_yuliya-mikhalkova">Юлия Михалкова</a> выложила в<a href="https://www.instagram.com/mihalkova/"> Instagram</a> свои новые снимки и попала под шквал критики фанатов. На размещенных фото 37-летняя звезда позирует перед камерой в черной кожаной куртке и прозрачном топе. Свой образ Михалкова завершила кудрявой укладкой и вечерним макияжем. В подписи к посту артистка поделилась с подписчиками секретами того, как стать уверенным в себе человеком. Фолловеры обратили внимание на то, что губы звезды “Уральских пельменей” выглядят слишком ненатурально.“Юля, зачем было портить такую красоту? Губы реально очень большие”, - написал sergei_876_.“Что за лицо? Дикий фотошоп…” - выразил мнение alekseiserogodskii.“Губы излишне большие, непропорционально... Портят красоту!” - прокомментировала kud_natalya.“Юлька, верни губы. Тебе не идут новые”, - попросил evgeniitsymbalov.“Весь шоу-бизнес на одно лицо”, - добавил aleksyasha.Нашлись и те, кто поддержал девушку и похвалил ее образ.
https://ria.ru/20200914/otnosheniya-1577228983.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия михалкова