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https://ria.ru/20201009/mchs-1578923249.html
Четвероногий Робинзон: сотрудники МЧС спасли собаку с острова на Иртыше
В Омске сотрудники МЧС и волонтеры, занимающиеся помощью бездомным животным, вывезли на "материк" собаку, оказавшуюся на острове посреди реки Иртыш. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T08:00
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хорошие новости
россия
хорошие новости
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> В Омске сотрудники МЧС и волонтеры, занимающиеся помощью бездомным животным, вывезли на "материк" собаку, оказавшуюся на острове посреди реки Иртыш."Пытается покинуть остров вплавь, но возвращается на полпути и воет по ночам", – так на протяжении нескольких дней жители Омска описывали в социальных сетях поведение собаки, которую периодически замечали на другой стороне реки. Неравнодушные горожане даже пытались несколько раз вызволить голодающего пса, но их попытки не увенчались успехом.Тогда добровольцы обратились к сотрудникам Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, собиравшимся на очередное патрулирование, и попросили помочь им добраться до животного.Как сообщили в региональной пресс-службе ведомства, спасателям удалось сразу обнаружить собаку и вывезти ее с острова. Сейчас животное находится в приюте под присмотром волонтеров.
https://ria.ru/20200924/priyut-1577662538.html
россия
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россия, хорошие новости, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омск

Четвероногий Робинзон: сотрудники МЧС спасли собаку с острова на Иртыше

08:00 09.10.2020
 
© МЧС МедиаСотрудник МЧС держит спасенную собаку
Сотрудник МЧС держит спасенную собаку - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© МЧС Медиа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Омске сотрудники МЧС и волонтеры, занимающиеся помощью бездомным животным, вывезли на "материк" собаку, оказавшуюся на острове посреди реки Иртыш.
"Пытается покинуть остров вплавь, но возвращается на полпути и воет по ночам", – так на протяжении нескольких дней жители Омска описывали в социальных сетях поведение собаки, которую периодически замечали на другой стороне реки. Неравнодушные горожане даже пытались несколько раз вызволить голодающего пса, но их попытки не увенчались успехом.
Тогда добровольцы обратились к сотрудникам Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, собиравшимся на очередное патрулирование, и попросили помочь им добраться до животного.
Как сообщили в региональной пресс-службе ведомства, спасателям удалось сразу обнаружить собаку и вывезти ее с острова. Сейчас животное находится в приюте под присмотром волонтеров.
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Хорошие новостиРоссияХорошие новостиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Омск
 
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