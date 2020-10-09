https://ria.ru/20201009/mchs-1578923249.html

Четвероногий Робинзон: сотрудники МЧС спасли собаку с острова на Иртыше

В Омске сотрудники МЧС и волонтеры, занимающиеся помощью бездомным животным, вывезли на "материк" собаку, оказавшуюся на острове посреди реки Иртыш. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T08:00

2020-10-09T08:00

2020-10-09T08:00

хорошие новости

россия

хорошие новости

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

омск

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> В Омске сотрудники МЧС и волонтеры, занимающиеся помощью бездомным животным, вывезли на "материк" собаку, оказавшуюся на острове посреди реки Иртыш."Пытается покинуть остров вплавь, но возвращается на полпути и воет по ночам", – так на протяжении нескольких дней жители Омска описывали в социальных сетях поведение собаки, которую периодически замечали на другой стороне реки. Неравнодушные горожане даже пытались несколько раз вызволить голодающего пса, но их попытки не увенчались успехом.Тогда добровольцы обратились к сотрудникам Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, собиравшимся на очередное патрулирование, и попросили помочь им добраться до животного.Как сообщили в региональной пресс-службе ведомства, спасателям удалось сразу обнаружить собаку и вывезти ее с острова. Сейчас животное находится в приюте под присмотром волонтеров.

https://ria.ru/20200924/priyut-1577662538.html

россия

омск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хорошие новости, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омск