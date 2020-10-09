https://ria.ru/20201009/mao-1579087914.html

Житель Гонконга порвал ценную рукопись, приняв ее за подделку

Житель Гонконга приобрел ценнейшую рукопись Мао Цзэдуна и порвал ее на две части, приняв за фальшивку, пишет издание Asia One. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T18:11

2020-10-09T18:11

2020-10-09T18:13

культура

мао цзэдун

гонконг

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. </strong>Житель Гонконга приобрел ценнейшую рукопись <a href="http://ria.ru/person_Mao_Czehdun/" target="_blank" data-auto="true">Мао Цзэдуна</a> и порвал ее на две части, приняв за фальшивку, пишет издание <a href="https://www.asiaone.com/" target="_blank">Asia One</a>.Как отмечает СМИ, рукопись украли из квартиры известного в Гонконге коллекционера и продали всего за несколько сотен местных долларов.Источники в полиции рассказали, что реликвия, напротив, была самой ценной среди украденных у коллекционера вещей, так как стоит около 404 миллионов долларов США.Полиция задержала покупателя по подозрению в хранении украденного имущества, но вскоре отпустила под залог до начала расследования.Правоохранительные органы также арестовали 44-летнего предполагаемого грабителя и его знакомого, который помогал ему скрыться.

https://ria.ru/20200528/1572146407.html

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гонконг

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мао цзэдун, гонконг, в мире