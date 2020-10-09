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https://ria.ru/20201009/mao-1579087914.html
Житель Гонконга порвал ценную рукопись, приняв ее за подделку
Житель Гонконга приобрел ценнейшую рукопись Мао Цзэдуна и порвал ее на две части, приняв за фальшивку, пишет издание Asia One. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T18:11
2020-10-09T18:13
культура
мао цзэдун
гонконг
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. </strong>Житель Гонконга приобрел ценнейшую рукопись <a href="http://ria.ru/person_Mao_Czehdun/" target="_blank" data-auto="true">Мао Цзэдуна</a> и порвал ее на две части, приняв за фальшивку, пишет издание <a href="https://www.asiaone.com/" target="_blank">Asia One</a>.Как отмечает СМИ, рукопись украли из квартиры известного в Гонконге коллекционера и продали всего за несколько сотен местных долларов.Источники в полиции рассказали, что реликвия, напротив, была самой ценной среди украденных у коллекционера вещей, так как стоит около 404 миллионов долларов США.Полиция задержала покупателя по подозрению в хранении украденного имущества, но вскоре отпустила под залог до начала расследования.Правоохранительные органы также арестовали 44-летнего предполагаемого грабителя и его знакомого, который помогал ему скрыться.
https://ria.ru/20200528/1572146407.html
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РИА Новости
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мао цзэдун, гонконг, в мире

Житель Гонконга порвал ценную рукопись, приняв ее за подделку

18:11 09.10.2020 (обновлено: 18:13 09.10.2020)
 
© AFP 2020 / Isaac LawrenceИзображение каллиграфического свитка, написанного Мао Цзэдуном
Изображение каллиграфического свитка, написанного Мао Цзэдуном - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© AFP 2020 / Isaac Lawrence
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Житель Гонконга приобрел ценнейшую рукопись Мао Цзэдуна и порвал ее на две части, приняв за фальшивку, пишет издание Asia One.
Как отмечает СМИ, рукопись украли из квартиры известного в Гонконге коллекционера и продали всего за несколько сотен местных долларов.
Источники в полиции рассказали, что реликвия, напротив, была самой ценной среди украденных у коллекционера вещей, так как стоит около 404 миллионов долларов США.
"Увидеть рукопись разорванной на две части — душераздирающее зрелище, это определенно повлияет на ее цену", — рассказал владелец документа.
Полиция задержала покупателя по подозрению в хранении украденного имущества, но вскоре отпустила под залог до начала расследования.
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Правоохранительные органы также арестовали 44-летнего предполагаемого грабителя и его знакомого, который помогал ему скрыться.
 
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КультураМао ЦзэдунГонконгВ мире
 
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