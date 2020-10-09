https://ria.ru/20201009/makey-1579122344.html

Главы МИД Белоруссии и ЕС провели переговоры

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель договорились поддерживать открытыми каналы для диалога между Минском и... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T23:02

2020-10-09T23:02

2020-10-09T23:02

протесты в белоруссии

жозеп боррель

владимир макей

евросоюз

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<strong>МИНСК, 9 окт – РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Макей</a> и глава дипломатии ЕС <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> договорились поддерживать открытыми каналы для диалога между <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минском</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселем</a>, сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.По ее данным, в пятницу Макей провел телефонный разговор с Боррелем."В ходе беседы стороны обсудили состояние и перспективы отношений между Беларусью и Европейским союзом. С белорусской стороны подтверждена принципиальная готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу с ЕС. Подчеркнута бесперспективность санкций и контрпродуктивность санкционных подходов для развития отношений по линии Беларусь - ЕС. Стороны договорились поддерживать открытыми каналы для диалога", - говорится в сообщении на <a href="https://mfa.gov.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> МИД.Глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> также заявил, что требование Минска сократить численность дипломатических миссий <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> является "исключительно ответной мерой" и никоим образом не направлено против <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> либо на сворачивание диалога."По просьбе своего европейского коллеги Владимир Макей также разъяснил, что подходы белорусской стороны по установлению паритетной численности дипломатов Польши и Литвы в Беларуси с загранучреждениями белорусской стороны в указанных странах являются исключительно ответной мерой, никоим образом не направлены против ЕС либо на сворачивание диалога и вызваны особой негативной ролью, которую руководство указанных стран решило играть в отношении Беларуси", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Польша и Литва должны до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии, соответствующее требование ранее озвучил белорусский МИД. Как заявлял неделю назад пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Белоруссии Анатолий Глаз, это связано с "однозначно деструктивной деятельностью со стороны указанных стран". Как пояснял Глаз, Польше и Литве предложено привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в этих странах состав своих дипломатических представительств. Для Литвы это сокращение с 25 до 14 дипломатов, для Польши – с 50 до 18. Как уточнял Глаз, предложение МИД в данном случае "обязательно к исполнению".Боррель ранее выразил сожаление в связи с озвученным Минском требованием по отношению к дипмиссиям двух стран Евросоюза, отметил, что оно противоречит диалогу и еще больше изолирует белорусские власти. А замглавы <a href="http://ria.ru/organization_MID_Polshi/" target="_blank" data-auto="true">МИД Польши</a> Марчин Пшидач пригрозил, что требование о резком сокращении числа польских дипломатов в Белоруссии не останется без адекватного ответа. Пшидач отмечал, что <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшава</a> найдет "области и способы ответить на этот недружественный жест в нужное время и в соответствующей форме".Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция республики считает избранным лидером <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжаются массовые акции протеста.Европейский союз после публикации в официальном журнале ввел дополнительные индивидуальные санкции против белорусских официальных лиц, обвиняя их в насилии над участниками акций протеста и фальсификации итогов президентских выборов. Всего под санкции попали 40 человек, в числе которых в основном силовики и представители избирательных органов Белоруссии. Лукашенко в санкционные списки ЕС не включен.МИД Белоруссии со своей стороны заявил, что Минск вводит в действие ответный санкционный список, но публиковать его не будет "в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой".

https://radiosputnik.ria.ru/20201009/es-1579073878.html

https://ria.ru/20201009/lukashenko-1579034270.html

https://ria.ru/20201005/belorussiya-1578326276.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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