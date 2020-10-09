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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
https://ria.ru/20201009/lyuks-1578965058.html
Не верю! Как продают дорогие подделки люксовых брендов
В Instagram продают “настоящий” Hermes. В Пекине можно найти магазины с неотличимыми копиями Chanel за 300$. А в московских шоурумах - сумки с Aliexpress, но в 10 раз дороже. Даже бутики не дают гарантий, что товар - не подделка. Как не попасться на фейковый люкс? Обсуждаем с аутентификатором (экспертом по проверке брендовых вещей) Юлией Хорберг.
2020-10-09T12:00
2020-10-09T12:00
не верю!
подкаст
в мире
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Не верю! Как продают дорогие подделки люксовых брендов
В Instagram продают “настоящий” Hermes. В Пекине можно найти магазины с неотличимыми копиями Chanel за 300$. А в московских шоурумах - сумки с Aliexpress, но в 10 раз дороже. Даже бутики не дают гарантий, что товар - не подделка. Как не попасться на фейковый люкс? Обсуждаем с аутентификатором (экспертом по проверке брендовых вещей) Юлией Хорберг.
<strong>01:15</strong> “Из 10-ти вещей с логотипом LV, которые вы видите, 8 - это подделка”<strong>02:46</strong> Почему люди покупают брендовые сумки “с рук”<strong>07:00</strong> Как производители люксовых товаров защищают их от подделок<strong>09:20</strong> “Покупала сумки в бутике и сдавала обратно фейк” : кейс в Вашингтоне<strong>10:30</strong> Как становятся аутентификатором<strong>15:25</strong> Сколько стоит аутентифицировать одну сумку<strong>17:30</strong> Насколько полезны рекомендации в интернете о том, “как отличить подделку”<strong>21:40</strong> “Многие рэперы носят фейковую обувь”. Существует ли до сих пор гонка за брендом<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —<a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8E/id1495298830?l=en">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL25lLXZlcnl1LnhtbA">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/9847072">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/vc/2584228">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/ne-veryu">Soundstream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a></strong>Эпизод подготовили Наталия Шашина, Игорь Кривицкий и Артём БуфтякМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. <a href="https://ankt.cc/vRVx0k">Пройдите опрос</a> и расскажите о своих впечатлениях<strong>Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами:</strong> <strong><a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a></strong>
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аудио, подкаст, в мире

Не верю! Как продают дорогие подделки люксовых брендов

12:00 09.10.2020
 
Не верю!
Не верю! Как продают дорогие подделки люксовых брендов
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
В Instagram продают “настоящий” Hermes. В Пекине можно найти магазины с неотличимыми копиями Chanel за 300$. А в московских шоурумах - сумки с Aliexpress, но в 10 раз дороже. Даже бутики не дают гарантий, что товар - не подделка. Как не попасться на фейковый люкс? Обсуждаем с аутентификатором (экспертом по проверке брендовых вещей) Юлией Хорберг.
01:15 “Из 10-ти вещей с логотипом LV, которые вы видите, 8 - это подделка”
02:46 Почему люди покупают брендовые сумки “с рук”
07:00 Как производители люксовых товаров защищают их от подделок
09:20 “Покупала сумки в бутике и сдавала обратно фейк” : кейс в Вашингтоне
10:30 Как становятся аутентификатором
15:25 Сколько стоит аутентифицировать одну сумку
17:30 Насколько полезны рекомендации в интернете о том, “как отличить подделку”
21:40 “Многие рэперы носят фейковую обувь”. Существует ли до сих пор гонка за брендом
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