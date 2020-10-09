https://ria.ru/20201009/lukashenko-1579055408.html

Лукашенко посоветовал Польше разобраться со своими выборами

Польше, которая критикует "несправедливые выборы" в Белоруссии, нужно разобраться со своими президентскими выборами, на которых в июле победил Анджей Дуда,... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T16:03

2020-10-09T16:03

2020-10-09T16:03

протесты в белоруссии

светлана тихановская

анджей дуда

александр лукашенко

евросоюз

польша

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 9 окт – РИА Новости.</strong> Польше, которая критикует "несправедливые выборы" в Белоруссии, нужно разобраться со своими президентскими выборами, на которых в июле победил <a href="https://ria.ru/person_Andzhejj_Duda" target="_blank">Анджей Дуда</a>, заявил в пятницу белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>.По данным польского госизбиркома, во втором туре президентских выборов, который состоялся 12 июля, кандидат от правящей партии "Право и справедливость" Дуда набрал 51,03% голосов избирателей и опередил кандидата от оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Рафала Тшасковского, набравшего 48,97% голосов.МИД Белоруссии 2 октября сообщил, что <a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польше</a> и <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литве</a> предложено до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в стране – с 50 до 18 и с 25 до 14 сотрудников соответственно. Как заявляли в МИД, это связано с "откровенно недружественными телодвижениями" в отношении Минска со стороны этих двух стран ЕС, которые неприкрыто вмешиваются во внутренние дела и игнорируют базовые суверенные права Белоруссии.Шестого октября представительство ЕС в Минске заявило, что требование властей Белоруссии о сокращении Польшей и Литвой дипломатического присутствия в Минске является контрпродуктивным, послы этих стран отозваны для консультаций. Позже стало известно, что Минск временно покидают послы и других стран ЕС – Германии, Латвии, Эстонии.Белорусские власти до этого неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко – он набрал 80,1% голосов. Оппозиция республики считает избранным лидером <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлану Тихановскую</a>. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжаются массовые акции протеста.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200925/problemy-1577717082.html

https://ria.ru/20201009/belorussiya-1579040220.html

Антон Ему сложно понять, что в других странах чуть больше 50% это и есть победа, а не нарисованные 80. 57

Константин Е Лукашенко из глухой обороны переходит в нападение)) всё правильно, пусть не расслабляются там)) 52

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польша

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, анджей дуда, александр лукашенко, евросоюз, польша, белоруссия, в мире