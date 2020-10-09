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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201009/lukashenko-1579055408.html
Лукашенко посоветовал Польше разобраться со своими выборами
Польше, которая критикует "несправедливые выборы" в Белоруссии, нужно разобраться со своими президентскими выборами, на которых в июле победил Анджей Дуда,... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T16:03
2020-10-09T16:03
протесты в белоруссии
светлана тихановская
анджей дуда
александр лукашенко
евросоюз
польша
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 9 окт – РИА Новости.</strong> Польше, которая критикует "несправедливые выборы" в Белоруссии, нужно разобраться со своими президентскими выборами, на которых в июле победил <a href="https://ria.ru/person_Andzhejj_Duda" target="_blank">Анджей Дуда</a>, заявил в пятницу белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>.По данным польского госизбиркома, во втором туре президентских выборов, который состоялся 12 июля, кандидат от правящей партии "Право и справедливость" Дуда набрал 51,03% голосов избирателей и опередил кандидата от оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Рафала Тшасковского, набравшего 48,97% голосов.МИД Белоруссии 2 октября сообщил, что <a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польше</a> и <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литве</a> предложено до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в стране – с 50 до 18 и с 25 до 14 сотрудников соответственно. Как заявляли в МИД, это связано с "откровенно недружественными телодвижениями" в отношении Минска со стороны этих двух стран ЕС, которые неприкрыто вмешиваются во внутренние дела и игнорируют базовые суверенные права Белоруссии.Шестого октября представительство ЕС в Минске заявило, что требование властей Белоруссии о сокращении Польшей и Литвой дипломатического присутствия в Минске является контрпродуктивным, послы этих стран отозваны для консультаций. Позже стало известно, что Минск временно покидают послы и других стран ЕС – Германии, Латвии, Эстонии.Белорусские власти до этого неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко – он набрал 80,1% голосов. Оппозиция республики считает избранным лидером <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлану Тихановскую</a>. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжаются массовые акции протеста.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200925/problemy-1577717082.html
https://ria.ru/20201009/belorussiya-1579040220.html
Ему сложно понять, что в других странах чуть больше 50% это и есть победа, а не нарисованные 80.
57
Лукашенко из глухой обороны переходит в нападение)) всё правильно, пусть не расслабляются там))
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польша
белоруссия
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светлана тихановская, анджей дуда, александр лукашенко, евросоюз, польша, белоруссия, в мире

Лукашенко посоветовал Польше разобраться со своими выборами

16:03 09.10.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МИНСК, 9 окт – РИА Новости. Польше, которая критикует "несправедливые выборы" в Белоруссии, нужно разобраться со своими президентскими выборами, на которых в июле победил Анджей Дуда, заявил в пятницу белорусский лидер Александр Лукашенко.
По данным польского госизбиркома, во втором туре президентских выборов, который состоялся 12 июля, кандидат от правящей партии "Право и справедливость" Дуда набрал 51,03% голосов избирателей и опередил кандидата от оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Рафала Тшасковского, набравшего 48,97% голосов.

"А то, что там поляки хайпуют сегодня на Беларуси - подождите неделю и вы увидите, что будет в Польше. Почему литовцы, поляки и украинцы лезут к нам? Потому что у них катастрофическая ситуация, надо население отвлечь, а еще пальцем показать, что мы в этом виноваты. Поэтому потерпите немножко - с ними люди там скоро начнут разбираться… А то у нас, видите ли, "выборы несправедливые, 80%". А 50,5% - в Польше победил Дуда. Сейчас уже все заявляют, что полнейшая фальсификация. Вот там надо разобраться", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

МИД Белоруссии 2 октября сообщил, что Польше и Литве предложено до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в стране – с 50 до 18 и с 25 до 14 сотрудников соответственно. Как заявляли в МИД, это связано с "откровенно недружественными телодвижениями" в отношении Минска со стороны этих двух стран ЕС, которые неприкрыто вмешиваются во внутренние дела и игнорируют базовые суверенные права Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на женском форуме в Минске. 17 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 08:00
ЕС и США: пусть Польша сама разгребает свои проблемы с Белоруссией
Шестого октября представительство ЕС в Минске заявило, что требование властей Белоруссии о сокращении Польшей и Литвой дипломатического присутствия в Минске является контрпродуктивным, послы этих стран отозваны для консультаций. Позже стало известно, что Минск временно покидают послы и других стран ЕС – Германии, Латвии, Эстонии.
Белорусские власти до этого неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко – он набрал 80,1% голосов. Оппозиция республики считает избранным лидером Светлану Тихановскую. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжаются массовые акции протеста.
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Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 15:05Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил, что уличные протесты в стране "сдулись"
 
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАнджей ДудаАлександр ЛукашенкоЕвросоюзПольшаБелоруссияВ мире
 
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