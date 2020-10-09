Лукашенко заявил о выдаче Тихановской 15 тысяч долларов из бюджета
15:36 09.10.2020 (обновлено: 22:22 09.10.2020)
МИНСК, 9 окт – РИА Новости. Власти Белоруссии при выезде экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской в Литву дали ей с собой "на жизнь" 15 тысяч долларов, которые были взяты с госпредприятия, заявил в пятницу белорусский лидер Александр Лукашенко.
Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко в пятницу провел совещание "по актуальным вопросам". Президент, в частности, рассказал, что после выборов на высший государственный пост Тихановская попросилась на прием к министру внутренних дел Юрию Караеву, о чем он доложил Лукашенко.
"Я отправил туда двух человек: его первого заместителя и руководителя ОАЦ (Оперативно-аналитического центра при президенте – ред.). В целом просьба была одна: "Пожалуйста, передайте президенту, я хочу уехать из Беларуси: будет беда". Мы понимали, что может быть беда. И я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей. "Большое спасибо вам", - плакала на шее. Вывезли", - рассказал Лукашенко.
По его ловам, одновременно белорусскому посольству в Литве было поручено помочь Тихановской с переездом, в том числе с поиском квартиры, но "ее быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы".
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.
После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская уехала в Литву.
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