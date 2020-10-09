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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201009/lukashenko-1579047941.html
Лукашенко заявил о выдаче Тихановской 15 тысяч долларов из бюджета
Власти Белоруссии при выезде экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской в Литву дали ей с собой "на жизнь" 15 тысяч долларов, которые были взяты РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T15:36
2020-10-09T22:22
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
литва
в мире
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<strong>МИНСК, 9 окт – РИА Новости.</strong> Власти Белоруссии при выезде экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской в Литву дали ей с собой "на жизнь" 15 тысяч долларов, которые были взяты с госпредприятия, заявил в пятницу белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>.Как передает <a href="https://sputnik.by/politics/20201009/1045869454/Lukashenko-raskryl-podrobnosti-vyezda-Tikhanovskoy-v-Litvu.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>, Лукашенко в пятницу провел совещание "по актуальным вопросам". Президент, в частности, рассказал, что после выборов на высший государственный пост Тихановская попросилась на прием к министру внутренних дел Юрию Караеву, о чем он доложил Лукашенко.По его ловам, одновременно белорусскому посольству в Литве было поручено помочь Тихановской с переездом, в том числе с поиском квартиры, но "ее быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская уехала в Литву.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201008/tikhanovskaya-1578831930.html
https://ria.ru/20201008/tikhanovskaya-1578933220.html
Благодарность со стороны Тихановской не заставила себя долго ждать...
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Выходит, с благословления А.Лукашенко минская домохозяйка С.Тихановская обивает сегодня пороги правительственных кабинетов Европы и поносит своего высокопоставленного благодетеля. Так, кто виноват и кто остановит С.Тихановскую в её антибелорусском раже?
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литва
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире

Лукашенко заявил о выдаче Тихановской 15 тысяч долларов из бюджета

15:36 09.10.2020 (обновлено: 22:22 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкА.Лукашенко на заседании ЕврАзЭС
А.Лукашенко на заседании ЕврАзЭС - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 9 окт – РИА Новости. Власти Белоруссии при выезде экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской в Литву дали ей с собой "на жизнь" 15 тысяч долларов, которые были взяты с госпредприятия, заявил в пятницу белорусский лидер Александр Лукашенко.
Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко в пятницу провел совещание "по актуальным вопросам". Президент, в частности, рассказал, что после выборов на высший государственный пост Тихановская попросилась на прием к министру внутренних дел Юрию Караеву, о чем он доложил Лукашенко.

"Я отправил туда двух человек: его первого заместителя и руководителя ОАЦ (Оперативно-аналитического центра при президенте – ред.). В целом просьба была одна: "Пожалуйста, передайте президенту, я хочу уехать из Беларуси: будет беда". Мы понимали, что может быть беда. И я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей. "Большое спасибо вам", - плакала на шее. Вывезли", - рассказал Лукашенко.

По его ловам, одновременно белорусскому посольству в Литве было поручено помочь Тихановской с переездом, в том числе с поиском квартиры, но "ее быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы".
Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 14:24
МВД объяснило включение Тихановской в российскую базу розыска
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.
После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская уехала в Литву.
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Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 22:36
Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании датского парламента
 
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияЛитваВ мире
 
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