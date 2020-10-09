https://ria.ru/20201009/lukashenko-1579047941.html

Лукашенко заявил о выдаче Тихановской 15 тысяч долларов из бюджета

Власти Белоруссии при выезде экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской в Литву дали ей с собой "на жизнь" 15 тысяч долларов, которые были взяты РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T15:36

2020-10-09T15:36

2020-10-09T22:22

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

литва

в мире

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<strong>МИНСК, 9 окт – РИА Новости.</strong> Власти Белоруссии при выезде экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской в Литву дали ей с собой "на жизнь" 15 тысяч долларов, которые были взяты с госпредприятия, заявил в пятницу белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>.Как передает <a href="https://sputnik.by/politics/20201009/1045869454/Lukashenko-raskryl-podrobnosti-vyezda-Tikhanovskoy-v-Litvu.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>, Лукашенко в пятницу провел совещание "по актуальным вопросам". Президент, в частности, рассказал, что после выборов на высший государственный пост Тихановская попросилась на прием к министру внутренних дел Юрию Караеву, о чем он доложил Лукашенко.По его ловам, одновременно белорусскому посольству в Литве было поручено помочь Тихановской с переездом, в том числе с поиском квартиры, но "ее быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская уехала в Литву.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201008/tikhanovskaya-1578831930.html

https://ria.ru/20201008/tikhanovskaya-1578933220.html

Natalia Bikowa Благодарность со стороны Тихановской не заставила себя долго ждать... 143

v.p.neznamov Выходит, с благословления А.Лукашенко минская домохозяйка С.Тихановская обивает сегодня пороги правительственных кабинетов Европы и поносит своего высокопоставленного благодетеля. Так, кто виноват и кто остановит С.Тихановскую в её антибелорусском раже? 78

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире