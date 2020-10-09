https://ria.ru/20201009/lukashenko-1579034270.html

Лукашенко поручил МИД Белоруссии жестко отстаивать права Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что МИД республики на фоне принятых странами Запада санкционных списков должен жестко отстаивать права Минска и РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T14:51

2020-10-09T14:51

2020-10-09T15:13

протесты в белоруссии

александр лукашенко

польша

латвия

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 9 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что МИД республики на фоне принятых странами Запада санкционных списков должен жестко отстаивать права <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> и "ставить вопросы" перед политиками <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a>, <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a>, <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a> и отчасти – <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>."К сожалению, продолжаются попытки Запада раскачать нас. Почерк все тот же: политическое, экономическое и особенно информационное давление. Добавили еще санкционные списки. Я вижу, что министерство иностранных дел более активно начало работать. Но этого недостаточно. Надо жестко отстаивать свои права и ставить вопросы перед нашими контрагентами, особенно перед политиками Польши, Литвы, Латвии и отчасти Украины", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь в своем <a href="https://t.me/sputnikby/7069" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>-канале.Президент уверен, что среди населения этих стран есть много сторонников сотрудничества с Белоруссией и надо направить усилия, чтобы объяснить жителям этих стран пагубность того конфронтационного пути, который выбирают их политики."Надо показывать литовцам, латышам, полякам, украинцам и другим, что их политики проводят неправильный курс. Они могут привести к тому, что происходит на Кавказе. Например, <a href="http://ria.ru/location_Riga/" target="_blank" data-auto="true">Рига</a> стоит перед непростым выбором между сиюминутной конъюнктурой и выгодами от взаимодействия с Беларусью. Надо им показывать, что они могут потерять", - сказал президент.Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция республики считает избранным лидером Тихановскую. <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжаются массовые акции протеста.Европейский союз после публикации в официальном журнале ввел дополнительные индивидуальные санкции против белорусских официальных лиц, обвиняя их в насилии над участниками акций протеста и фальсификации итогов президентских выборов, которые прошли 9 августа. Всего под санкции попали 40 человек, в числе которых в основном силовики и представители избирательных органов Белоруссии. Лукашенко в санкционные списки ЕС не включен.<a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> со своей стороны заявил, что Минск вводит в действие ответный санкционный список, но публиковать его не будет "в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой".

https://ria.ru/20201009/belorussiya-1579040220.html

https://ria.ru/20201007/belorussiya-1578712662.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/belorussiya-1578891713.html

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латвия

минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, польша, латвия, минск, белоруссия, в мире