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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201009/lukashenko-1579028349.html
Лукашенко попросил не сравнивать события в Белоруссии и Киргизии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сравнивать "неудавшийся переворот" в республике с "успешным переворотом" в Киргизии абсолютно... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T14:26
2020-10-09T16:00
садыр жапаров
сооронбай жээнбеков
кубатбек боронов
бишкек
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
киргизия
в мире
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<strong>МИНСК, 9 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что сравнивать "неудавшийся переворот" в республике с "успешным переворотом" в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> абсолютно непрофессионально.Лукашенко в пятницу провел совещание "по актуальным вопросам"."В последнее время принято сравнивать события в Беларуси - неудавшийся переворот - с "успешным" переворотом в Кыргызстане. Должен заметить, что это абсолютно непрофессиональное сравнение, и нам не следует проводить здесь параллели. Единственное, что уместно, это заявление о том, что может быть у нас на примере Кавказа и центрально-азиатской страны, по размеру примерно такой же, как и Беларусь. Все остальное сравнивать ни в коем случае нельзя", - заявил Лукашенко.По его словам, Белоруссию от событий, которые происходят в Киргизии, удержала "жестко критикуемая со стороны… оппонентов вертикаль власти", которой у <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a> нет."Это то, к чему стремятся некоторые политики в Беларуси. Они так хотят разделить страну по партийному признаку. Вот, пожалуйста, - президент там не имеет практически никаких полномочий. Поэтому не надо его за это осуждать. У них ситуация примерно середины 90-х годов в Беларуси. Это то, к чему наши вчерашние политические оппоненты призывают: давайте вернем конституцию 1994 года. Вот результат - там уже третий переворот", - констатировал Лукашенко.Он считает, что к слабой вертикали власти в Киргизии добавились другие проблемы: клановая борьба, олигархат, коррупция, а все это – "спутники безвластия". "Нет власти - завтра появятся кланы, олигархи, которые будут дербанить страну и постоянно ее делить. Что самое опасное, таких последствий не может исключить ни одна страна, в том числе и мы. Захват власти - это немедленная дележка собственности, не только государственной, но и частной. Ни одно государство этого допустить не должно", - заметил белорусский лидер.Лукашенко добавил, что еще одна причина, почему в Белоруссии невозможны такие события, которые произошли в Киргизии, - это "отсутствие предпосылок для классических революционных настроений".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201009/lukashenko-1579034270.html
https://ria.ru/20201009/postradavshie-1578974939.html
https://ria.ru/20201009/vmeshatelstvo-1579028051.html
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садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, александр лукашенко, белоруссия, киргизия, в мире

Лукашенко попросил не сравнивать события в Белоруссии и Киргизии

14:26 09.10.2020 (обновлено: 16:00 09.10.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 9 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сравнивать "неудавшийся переворот" в республике с "успешным переворотом" в Киргизии абсолютно непрофессионально.
Лукашенко в пятницу провел совещание "по актуальным вопросам".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 14:51Протесты в Белоруссии
Лукашенко поручил МИД Белоруссии жестко отстаивать права Минска
"В последнее время принято сравнивать события в Беларуси - неудавшийся переворот - с "успешным" переворотом в Кыргызстане. Должен заметить, что это абсолютно непрофессиональное сравнение, и нам не следует проводить здесь параллели. Единственное, что уместно, это заявление о том, что может быть у нас на примере Кавказа и центрально-азиатской страны, по размеру примерно такой же, как и Беларусь. Все остальное сравнивать ни в коем случае нельзя", - заявил Лукашенко.
По его словам, Белоруссию от событий, которые происходят в Киргизии, удержала "жестко критикуемая со стороны… оппонентов вертикаль власти", которой у Бишкека нет.
"Это то, к чему стремятся некоторые политики в Беларуси. Они так хотят разделить страну по партийному признаку. Вот, пожалуйста, - президент там не имеет практически никаких полномочий. Поэтому не надо его за это осуждать. У них ситуация примерно середины 90-х годов в Беларуси. Это то, к чему наши вчерашние политические оппоненты призывают: давайте вернем конституцию 1994 года. Вот результат - там уже третий переворот", - констатировал Лукашенко.
Он считает, что к слабой вертикали власти в Киргизии добавились другие проблемы: клановая борьба, олигархат, коррупция, а все это – "спутники безвластия". "Нет власти - завтра появятся кланы, олигархи, которые будут дербанить страну и постоянно ее делить. Что самое опасное, таких последствий не может исключить ни одна страна, в том числе и мы. Захват власти - это немедленная дележка собственности, не только государственной, но и частной. Ни одно государство этого допустить не должно", - заметил белорусский лидер.
Лукашенко добавил, что еще одна причина, почему в Белоруссии невозможны такие события, которые произошли в Киргизии, - это "отсутствие предпосылок для классических революционных настроений".
Участники акции протеста в городе Ош в Киргизии - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 11:01Протесты в Бишкеке
Число пострадавших на протестах в Киргизии достигло 1218 человек
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
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Протесты в БелоруссииСадыр ЖапаровСооронбай ЖээнбековКубатбек БороновБишкекАлександр ЛукашенкоБелоруссияКиргизияВ мире
 
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