https://ria.ru/20201009/lukashenko-1579028349.html

Лукашенко попросил не сравнивать события в Белоруссии и Киргизии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сравнивать "неудавшийся переворот" в республике с "успешным переворотом" в Киргизии абсолютно... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T14:26

2020-10-09T14:26

2020-10-09T16:00

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

бишкек

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577655792_0:0:2974:1674_1400x0_80_0_0_5723b2ad432b00b052a1940e6cee14ce.jpg

<strong>МИНСК, 9 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что сравнивать "неудавшийся переворот" в республике с "успешным переворотом" в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> абсолютно непрофессионально.Лукашенко в пятницу провел совещание "по актуальным вопросам"."В последнее время принято сравнивать события в Беларуси - неудавшийся переворот - с "успешным" переворотом в Кыргызстане. Должен заметить, что это абсолютно непрофессиональное сравнение, и нам не следует проводить здесь параллели. Единственное, что уместно, это заявление о том, что может быть у нас на примере Кавказа и центрально-азиатской страны, по размеру примерно такой же, как и Беларусь. Все остальное сравнивать ни в коем случае нельзя", - заявил Лукашенко.По его словам, Белоруссию от событий, которые происходят в Киргизии, удержала "жестко критикуемая со стороны… оппонентов вертикаль власти", которой у <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a> нет."Это то, к чему стремятся некоторые политики в Беларуси. Они так хотят разделить страну по партийному признаку. Вот, пожалуйста, - президент там не имеет практически никаких полномочий. Поэтому не надо его за это осуждать. У них ситуация примерно середины 90-х годов в Беларуси. Это то, к чему наши вчерашние политические оппоненты призывают: давайте вернем конституцию 1994 года. Вот результат - там уже третий переворот", - констатировал Лукашенко.Он считает, что к слабой вертикали власти в Киргизии добавились другие проблемы: клановая борьба, олигархат, коррупция, а все это – "спутники безвластия". "Нет власти - завтра появятся кланы, олигархи, которые будут дербанить страну и постоянно ее делить. Что самое опасное, таких последствий не может исключить ни одна страна, в том числе и мы. Захват власти - это немедленная дележка собственности, не только государственной, но и частной. Ни одно государство этого допустить не должно", - заметил белорусский лидер.Лукашенко добавил, что еще одна причина, почему в Белоруссии невозможны такие события, которые произошли в Киргизии, - это "отсутствие предпосылок для классических революционных настроений".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201009/lukashenko-1579034270.html

https://ria.ru/20201009/postradavshie-1578974939.html

https://ria.ru/20201009/vmeshatelstvo-1579028051.html

3

бишкек

белоруссия

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, александр лукашенко, белоруссия, киргизия, в мире