https://ria.ru/20201009/lorak-1579117048.html
Новое фото Ани Лорак испугало поклонников
Певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Instagram новое фото, которое взволновало ее подписчиков. Они обратили внимание на излишнюю худобу певицы. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T21:40
2020-10-09T21:40
2020-10-09T21:48
культура
ани лорак
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости</strong>. Певица <a href="http://ria.ru/person_Ani_Lorak/" target="_blank" data-auto="true">Ани Лорак</a> (Каролина Куек) выложила в <a href="https://www.instagram.com/p/CGHqZjzA0sq/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> новое фото, которое взволновало ее подписчиков. Они обратили внимание на излишнюю худобу певицы. На размещенном снимке 42-летняя звезда позирует на улице в сером глянцевом пальто, легинсах и черных ботинках на платформе. “Люблю осень. Принимать краски природы. Чувствовать, меняться со временем, но не изменять себе”, - написала Лорак.Фолловеры оценили образ звезды, однако некоторые из них заметили, что она выглядит слишком худой. “Тощая какая, мама дорогая”, "Так похудела", “Аня, по-моему, Вы очень себе изменили. Своей внешности”, “Выглядит ужасно”, “Она слишком похудела, ей так не идет”, “Мисс “Анорексия””, “Вы так сильно похудели…” - прокомментировали они.
https://radiosputnik.ria.ru/20200927/media-obschestvo-1577855550.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ани лорак, в мире
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости
. Певица Ани Лорак
(Каролина Куек) выложила в Instagram
новое фото, которое взволновало ее подписчиков. Они обратили внимание на излишнюю худобу певицы.
На размещенном снимке 42-летняя звезда позирует на улице в сером глянцевом пальто, легинсах и черных ботинках на платформе. “Люблю осень. Принимать краски природы. Чувствовать, меняться со временем, но не изменять себе”, - написала Лорак.
Фолловеры оценили образ звезды, однако некоторые из них заметили, что она выглядит слишком худой.
“Тощая какая, мама дорогая”, "Так похудела", “Аня, по-моему, Вы очень себе изменили. Своей внешности”, “Выглядит ужасно”, “Она слишком похудела, ей так не идет”, “Мисс “Анорексия””, “Вы так сильно похудели…” - прокомментировали они.