Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201009/lorak-1579117048.html
Новое фото Ани Лорак испугало поклонников
Певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Instagram новое фото, которое взволновало ее подписчиков. Они обратили внимание на излишнюю худобу певицы. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T21:40
2020-10-09T21:48
культура
ани лорак
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148179/05/1481790522_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_18aff23950b4a95ba8617187d7dc020c.jpg
<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости</strong>. Певица <a href="http://ria.ru/person_Ani_Lorak/" target="_blank" data-auto="true">Ани Лорак</a> (Каролина Куек) выложила в <a href="https://www.instagram.com/p/CGHqZjzA0sq/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> новое фото, которое взволновало ее подписчиков. Они обратили внимание на излишнюю худобу певицы. На размещенном снимке 42-летняя звезда позирует на улице в сером глянцевом пальто, легинсах и черных ботинках на платформе. “Люблю осень. Принимать краски природы. Чувствовать, меняться со временем, но не изменять себе”, - написала Лорак.Фолловеры оценили образ звезды, однако некоторые из них заметили, что она выглядит слишком худой. “Тощая какая, мама дорогая”, "Так похудела", “Аня, по-моему, Вы очень себе изменили. Своей внешности”, “Выглядит ужасно”, “Она слишком похудела, ей так не идет”, “Мисс “Анорексия””, “Вы так сильно похудели…” - прокомментировали они.
https://radiosputnik.ria.ru/20200927/media-obschestvo-1577855550.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/148179/05/1481790522_332:0:3000:2001_1400x0_80_0_0_41ebda499c0d7bd5922944480a2392cd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ани лорак, в мире

Новое фото Ани Лорак испугало поклонников

21:40 09.10.2020 (обновлено: 21:48 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевица Ани Лорак
Певица Ани Лорак - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Instagram новое фото, которое взволновало ее подписчиков. Они обратили внимание на излишнюю худобу певицы.
На размещенном снимке 42-летняя звезда позирует на улице в сером глянцевом пальто, легинсах и черных ботинках на платформе. “Люблю осень. Принимать краски природы. Чувствовать, меняться со временем, но не изменять себе”, - написала Лорак.
Фолловеры оценили образ звезды, однако некоторые из них заметили, что она выглядит слишком худой.
“Тощая какая, мама дорогая”, "Так похудела", “Аня, по-моему, Вы очень себе изменили. Своей внешности”, “Выглядит ужасно”, “Она слишком похудела, ей так не идет”, “Мисс “Анорексия””, “Вы так сильно похудели…” - прокомментировали они.
Певица Ани Лорак - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
27 сентября, 20:34
Не постеснялись. Фанаты Баскова раскритиковали Лорак в день рождения
 
Обсудить0
КультураАни ЛоракВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55Названы десять типичных ошибок при приготовлении курицы
01:52Армения пожаловалась в ЮНЕСКО на Азербайджан за обстрел церкви в Карабахе
01:41Переговоры по Карабаху продолжаются уже девять часов
01:36В Раде предложили отменить ежегодный переход на зимнее время
01:32Украина решила наказать Никарагуа за отправку консула в Крым
01:17Россия призвала США отказаться от концепции соперничества держав
01:06Синоптики рассказали о близкой к рекорду температуре в Москве
00:56Обвиняемому в убийстве Флойда полицейскому разрешили покинуть штат
00:52Россия готова продлить СНВ-3 без предусловий
00:28Террористы убили находившуюся в заложниках в Мали гражданку Швейцарии
00:25В США рассказали о сдерживании ядерного усиления России и Китая
00:11В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в Европейской России
00:06В Австралии пропал серфер после предполагаемого нападения акулы
23:56Власти Москвы объяснили консультации с бизнесом
23:45В Калининграде нашли около 300 мешков с человеческими костями
23:35В Минздраве оценили состояние раненного в Карабахе журналиста
23:23Британия отозвала посла из Белоруссии
23:14В работе Facebook произошел сбой
23:04В Москве за сутки умерли 30 пациентов с COVID-19
23:02Главы МИД Белоруссии и ЕС провели переговоры
Лента новостейМолния