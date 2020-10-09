https://ria.ru/20201009/lekarstvo-1579033330.html

СМИ: кровь трех сингапурцев взяли в основу лекарства Трампа от COVID-19

Препарат для лечения президента США Дональда Трампа от COVID разработан на основе образцов крови трех сингапурцев, которые переболели коронавирусом, сообщило... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T14:45

2020-10-09T14:45

2020-10-09T14:45

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дональд трамп

сингапур (страна)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Препарат для лечения президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> от COVID разработан на основе образцов крови трех сингапурцев, которые переболели коронавирусом, сообщило издание <a href="https://www.straitstimes.com/global" target="_blank" rel="nofollow noopener">Straits Times</a>.По сообщению издания, Национальный центр инфекционных заболеваний <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank" data-auto="true">Сингапура</a> (NCID) ответил на поступивший от американской компании Regeneron запрос о сотрудничестве - без претензий на права интеллектуальной собственности на лечение. Как сообщили в NCID, изначально компания попросила выбрать до 20 выздоровевших пациентов с COVID-19 и ведомство отобрало пять человек, после чего в Regeneron сообщили, что образцов достаточно для разработки препарата с антителами."Regeneron в конечном итоге использовала три из пяти образцов пациентов из Сингапура в качестве отправной точки исследования, направленного на разработку антител", - отметило издание.Трамп выписался из больницы в понедельник после трех дней госпитализации с коронавирусом. Врачи заявили в среду, что у Трампа уже нет симптомов коронавируса и выявлены антитела, но не стали обнародовать жизненные показатели президента, как делали это раньше во время его лечения. Лечащий врач Трампа Шон Конли заявил, что президент США может вернуться к публичным мероприятиям уже 10 октября.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578942272.html

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сингапур (страна)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, сингапур (страна), сша, в мире