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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201009/lekarstvo-1579033330.html
СМИ: кровь трех сингапурцев взяли в основу лекарства Трампа от COVID-19
Препарат для лечения президента США Дональда Трампа от COVID разработан на основе образцов крови трех сингапурцев, которые переболели коронавирусом, сообщило... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T14:45
2020-10-09T14:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сингапур (страна)
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Препарат для лечения президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> от COVID разработан на основе образцов крови трех сингапурцев, которые переболели коронавирусом, сообщило издание <a href="https://www.straitstimes.com/global" target="_blank" rel="nofollow noopener">Straits Times</a>.По сообщению издания, Национальный центр инфекционных заболеваний <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank" data-auto="true">Сингапура</a> (NCID) ответил на поступивший от американской компании Regeneron запрос о сотрудничестве - без претензий на права интеллектуальной собственности на лечение. Как сообщили в NCID, изначально компания попросила выбрать до 20 выздоровевших пациентов с COVID-19 и ведомство отобрало пять человек, после чего в Regeneron сообщили, что образцов достаточно для разработки препарата с антителами."Regeneron в конечном итоге использовала три из пяти образцов пациентов из Сингапура в качестве отправной точки исследования, направленного на разработку антител", - отметило издание.Трамп выписался из больницы в понедельник после трех дней госпитализации с коронавирусом. Врачи заявили в среду, что у Трампа уже нет симптомов коронавируса и выявлены антитела, но не стали обнародовать жизненные показатели президента, как делали это раньше во время его лечения. Лечащий врач Трампа Шон Конли заявил, что президент США может вернуться к публичным мероприятиям уже 10 октября.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578942272.html
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сингапур (страна)
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, дональд трамп, сингапур (страна), сша, в мире

СМИ: кровь трех сингапурцев взяли в основу лекарства Трампа от COVID-19

14:45 09.10.2020
 
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп направляется в военный госпиталь
Дональд Трамп направляется в военный госпиталь - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Препарат для лечения президента США Дональда Трампа от COVID разработан на основе образцов крови трех сингапурцев, которые переболели коронавирусом, сообщило издание Straits Times.
По сообщению издания, Национальный центр инфекционных заболеваний Сингапура (NCID) ответил на поступивший от американской компании Regeneron запрос о сотрудничестве - без претензий на права интеллектуальной собственности на лечение. Как сообщили в NCID, изначально компания попросила выбрать до 20 выздоровевших пациентов с COVID-19 и ведомство отобрало пять человек, после чего в Regeneron сообщили, что образцов достаточно для разработки препарата с антителами.
"Regeneron в конечном итоге использовала три из пяти образцов пациентов из Сингапура в качестве отправной точки исследования, направленного на разработку антител", - отметило издание.
Трамп выписался из больницы в понедельник после трех дней госпитализации с коронавирусом. Врачи заявили в среду, что у Трампа уже нет симптомов коронавируса и выявлены антитела, но не стали обнародовать жизненные показатели президента, как делали это раньше во время его лечения. Лечащий врач Трампа Шон Конли заявил, что президент США может вернуться к публичным мероприятиям уже 10 октября.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСингапур (страна)СШАВ мире
 
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