https://ria.ru/20201009/lekarstva-1579086681.html

Минздрав заявил об отсутствии дефицита лекарств для лечения COVID-19

Дефицита лекарств для лечения пациентов с COVID-19 в России не отмечается, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T18:07

2020-10-09T18:07

2020-10-09T18:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Дефицита лекарств для лечения пациентов с COVID-19 в России не отмечается, сообщила пресс-служба <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_R" target="_blank">Минздрава России</a>.По данным на 7 октября, в обороте находилось около 200 тысяч противовирусных препаратов для лечения коронавируса "Арепливир", "Коронавир" и "Авифавир", отметили в пресс-службе."Кроме того, продолжается вакцинация приоритетных категорий населения вакциной "Гам-Ковид-Вак" производства филиала "Медгамал" НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, которая с начала сентября начала выпускаться с маркировкой",- уточнили в пресс-службе.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201009/preparat-1578982845.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество