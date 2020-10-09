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https://ria.ru/20201009/legkostupova-1579061760.html
Адвокат заявил о доказательствах убийства певицы Легкоступовой
Адвокат дочери Валентины Легкоступовой Сергей Жорин рассказал Пятому каналу о неожиданном повороте в деле певицы после осмотра ее квартиры. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T16:30
2020-10-09T16:45
культура
умерла валентина легкоступова
валентина легкоступова
сергей жорин
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Адвокат дочери <a href="http://ria.ru/person_valentina-legkostupova/" target="_blank" data-auto="true">Валентины Легкоступовой</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_ZHorin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Жорин</a> рассказал <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятому каналу</a> о неожиданном повороте в деле певицы после осмотра ее квартиры.По его словам, правоохранительные органы обнаружили в помещении следы и предметы, которые могут свидетельствовать об убийстве артистки.Жорин отметил, что убийство до сих пор рассматривается как одна из версий смерти Легкоступовой, добавив, что экспертиза установила нетипичный для единичного падения характер травм на ее теле.Исполнительница хита "Ягода-малина" певица Валентина Легкоступова поступила в больницу в тяжелом состоянии в начале августа. Она впала в кому и через несколько дней умерла. Вскрытие показало, что певица скончалась из-за отека мозга и черепно-мозговой травмы. Дети артистки подозревают, что супруг спаивал и избивал их мать.
https://ria.ru/20200909/legkostupova-1576962882.html
https://ria.ru/20200823/legkostupova-1576203442.html
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умерла валентина легкоступова, валентина легкоступова, сергей жорин, происшествия

Адвокат заявил о доказательствах убийства певицы Легкоступовой

16:30 09.10.2020 (обновлено: 16:45 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗаслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Адвокат дочери Валентины Легкоступовой Сергей Жорин рассказал Пятому каналу о неожиданном повороте в деле певицы после осмотра ее квартиры.
По его словам, правоохранительные органы обнаружили в помещении следы и предметы, которые могут свидетельствовать об убийстве артистки.

"Многочисленные следы крови на постельном белье — простыня, пододеяльник, подушка. Также была обнаружена гантель, завернутая в полотенце, на котором также были следы крови", — сказал юрист.

Жорин отметил, что убийство до сих пор рассматривается как одна из версий смерти Легкоступовой, добавив, что экспертиза установила нетипичный для единичного падения характер травм на ее теле.
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"Это многократное воздействие, предположительно, тупым предметом. Теоретически таким предметом могла быть гантель, завернутая в полотенце", — сказал защитник.

Исполнительница хита "Ягода-малина" певица Валентина Легкоступова поступила в больницу в тяжелом состоянии в начале августа. Она впала в кому и через несколько дней умерла. Вскрытие показало, что певица скончалась из-за отека мозга и черепно-мозговой травмы. Дети артистки подозревают, что супруг спаивал и избивал их мать.
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КультураУмерла Валентина ЛегкоступоваВалентина ЛегкоступоваСергей ЖоринПроисшествия
 
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