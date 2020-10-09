https://ria.ru/20201009/legkostupova-1579061760.html

Адвокат заявил о доказательствах убийства певицы Легкоступовой

Адвокат дочери Валентины Легкоступовой Сергей Жорин рассказал Пятому каналу о неожиданном повороте в деле певицы после осмотра ее квартиры. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T16:30

2020-10-09T16:30

2020-10-09T16:45

культура

умерла валентина легкоступова

валентина легкоступова

сергей жорин

происшествия

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Адвокат дочери <a href="http://ria.ru/person_valentina-legkostupova/" target="_blank" data-auto="true">Валентины Легкоступовой</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_ZHorin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Жорин</a> рассказал <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятому каналу</a> о неожиданном повороте в деле певицы после осмотра ее квартиры.По его словам, правоохранительные органы обнаружили в помещении следы и предметы, которые могут свидетельствовать об убийстве артистки.Жорин отметил, что убийство до сих пор рассматривается как одна из версий смерти Легкоступовой, добавив, что экспертиза установила нетипичный для единичного падения характер травм на ее теле.Исполнительница хита "Ягода-малина" певица Валентина Легкоступова поступила в больницу в тяжелом состоянии в начале августа. Она впала в кому и через несколько дней умерла. Вскрытие показало, что певица скончалась из-за отека мозга и черепно-мозговой травмы. Дети артистки подозревают, что супруг спаивал и избивал их мать.

https://ria.ru/20200909/legkostupova-1576962882.html

https://ria.ru/20200823/legkostupova-1576203442.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умерла валентина легкоступова, валентина легкоступова, сергей жорин, происшествия