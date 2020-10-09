Адвокат заявил о доказательствах убийства певицы Легкоступовой
16:30 09.10.2020 (обновлено: 16:45 09.10.2020)
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗаслуженная артистка России Валентина Легкоступова
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Адвокат дочери Валентины Легкоступовой Сергей Жорин рассказал Пятому каналу о неожиданном повороте в деле певицы после осмотра ее квартиры.
По его словам, правоохранительные органы обнаружили в помещении следы и предметы, которые могут свидетельствовать об убийстве артистки.
"Многочисленные следы крови на постельном белье — простыня, пододеяльник, подушка. Также была обнаружена гантель, завернутая в полотенце, на котором также были следы крови", — сказал юрист.
Жорин отметил, что убийство до сих пор рассматривается как одна из версий смерти Легкоступовой, добавив, что экспертиза установила нетипичный для единичного падения характер травм на ее теле.
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"Это многократное воздействие, предположительно, тупым предметом. Теоретически таким предметом могла быть гантель, завернутая в полотенце", — сказал защитник.
Исполнительница хита "Ягода-малина" певица Валентина Легкоступова поступила в больницу в тяжелом состоянии в начале августа. Она впала в кому и через несколько дней умерла. Вскрытие показало, что певица скончалась из-за отека мозга и черепно-мозговой травмы. Дети артистки подозревают, что супруг спаивал и избивал их мать.
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