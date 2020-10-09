https://ria.ru/20201009/lazarev-1579050672.html

Лазарев испугал подписчиков своим внешним видом

Певец Сергей Лазарев испугал подписчиков, опубликовав в Instagram новую фотографию с грустной подписью. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T15:43

2020-10-09T15:43

2020-10-09T15:43

шоубиз

сергей лазарев

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Певец <a href="http://ria.ru/person_Lazarev_Sergejj/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лазарев</a> испугал подписчиков, опубликовав в Instagram новую фотографию с грустной подписью."Жизнь слишком быстро бежит... Иногда хочется остановить мгновение! И насладиться моментом! Умейте ценить жизнь и близких вам людей! И никогда не молчите о своих чувствах, возможно, другого момента сказать уже не будет..." — написал исполнитель.Пользователи сети обратили внимание на то, что артист похудел и постарел."Сергей, у вас что-то со здоровьем? Зачем вы так сильно похудели? Пишете грустные жизненные посты... " — забеспокоились они, отметив, что у Лазарева "обвисла кожа" на руках.Комментаторы призвали певца не грустить и опровергнуть слухи о его болезни."Сергей Вячеславович, дорогой! Хватит философствовать! Мы переживаем... думаем, что у вас что-то на душе неспокойно...." — сообщили подписчики.

https://ria.ru/20200725/1574923809.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лазарев