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Шоубиз
https://ria.ru/20201009/lazarev-1579050672.html
Лазарев испугал подписчиков своим внешним видом
Певец Сергей Лазарев испугал подписчиков, опубликовав в Instagram новую фотографию с грустной подписью. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T15:43
2020-10-09T15:43
шоубиз
сергей лазарев
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Певец <a href="http://ria.ru/person_Lazarev_Sergejj/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лазарев</a> испугал подписчиков, опубликовав в Instagram новую фотографию с грустной подписью."Жизнь слишком быстро бежит... Иногда хочется остановить мгновение! И насладиться моментом! Умейте ценить жизнь и близких вам людей! И никогда не молчите о своих чувствах, возможно, другого момента сказать уже не будет..." — написал исполнитель.Пользователи сети обратили внимание на то, что артист похудел и постарел."Сергей, у вас что-то со здоровьем? Зачем вы так сильно похудели? Пишете грустные жизненные посты... " — забеспокоились они, отметив, что у Лазарева "обвисла кожа" на руках.Комментаторы призвали певца не грустить и опровергнуть слухи о его болезни."Сергей Вячеславович, дорогой! Хватит философствовать! Мы переживаем... думаем, что у вас что-то на душе неспокойно...." — сообщили подписчики.
https://ria.ru/20200725/1574923809.html
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сергей лазарев

Лазарев испугал подписчиков своим внешним видом

15:43 09.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевец Сергей Лазарев на церемонии вручения русской музыкальной премии канала RU.TV
Певец Сергей Лазарев на церемонии вручения русской музыкальной премии канала RU.TV - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Певец Сергей Лазарев испугал подписчиков, опубликовав в Instagram новую фотографию с грустной подписью.
"Жизнь слишком быстро бежит... Иногда хочется остановить мгновение! И насладиться моментом! Умейте ценить жизнь и близких вам людей! И никогда не молчите о своих чувствах, возможно, другого момента сказать уже не будет..." — написал исполнитель.
Пользователи сети обратили внимание на то, что артист похудел и постарел.
"Сергей, у вас что-то со здоровьем? Зачем вы так сильно похудели? Пишете грустные жизненные посты... " — забеспокоились они, отметив, что у Лазарева "обвисла кожа" на руках.
Комментаторы призвали певца не грустить и опровергнуть слухи о его болезни.
"Сергей Вячеславович, дорогой! Хватит философствовать! Мы переживаем... думаем, что у вас что-то на душе неспокойно...." — сообщили подписчики.
Певец Сергей Лазарев - РИА Новости, 1920, 25.07.2020
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Сергей Лазарев рассказал, как похудел на восемь килограммов
 
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ШоубизСергей Лазарев
 
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