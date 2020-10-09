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https://ria.ru/20201009/kuleba-1578942975.html
Кулеба захотел докурить сигару Черчилля ради "победы над Россией"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о желании выкурить сигару бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля "за победу Украины в... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T02:46
2020-10-09T02:46
россия
дмитрий кулеба
владимир зеленский
великобритания
уинстон черчилль
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кулеба</a> заявил о желании выкурить сигару бывшего премьер-министра <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> <a href="http://ria.ru/person_Uinston_CHerchill/" target="_blank" data-auto="true">Уинстона Черчилля</a> "за победу Украины в войне с Россией". Об этом он рассказал на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/dmytro.kuleba" target="_blank">Facebook</a>.Глава украинского МИД посетил музей-бункер Уинстона Черчилля в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a>, сопровождая президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a>. Главе государства предложили посидеть в кресле Черчилля, откуда тот командовал войсками во время Второй мировой войны.Зеленский находится в Великобритании с двухдневным визитом.Отношения <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> ухудшились на фоне ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховная рада</a> приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20201008/pushkov-1578744277.html
Пока что ты куришь сигару Трампа.
254
Чему удивляться если вся команда президента Украины и он сам скоморохи...
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россия
великобритания
украина
РИА Новости
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россия, дмитрий кулеба, владимир зеленский, великобритания, уинстон черчилль, украина, в мире

Кулеба захотел докурить сигару Черчилля ради "победы над Россией"

02:46 09.10.2020
 
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о желании выкурить сигару бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля "за победу Украины в войне с Россией". Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
Глава украинского МИД посетил музей-бункер Уинстона Черчилля в Лондоне, сопровождая президента Владимира Зеленского. Главе государства предложили посидеть в кресле Черчилля, откуда тот командовал войсками во время Второй мировой войны.
"Там, на столе возле кресла Черчилля, до сих пор лежит сигара. Ну, очевидно, не та, которую оставил недокуренной сам Уинстон Черчилль, но очень хороший символ. Хотелось выкурить победную сигару за победу Украины в войне с Россией. Победа обязательно будет, в частности благодаря таким друзьям, как британцы", – заявил Кулеба.
Зеленский находится в Великобритании с двухдневным визитом.
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Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
Обсудить53
РоссияДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийВеликобританияУинстон ЧерчилльУкраинаВ мире
 
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