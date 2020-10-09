https://ria.ru/20201009/kuleba-1578942975.html
Кулеба захотел докурить сигару Черчилля ради "победы над Россией"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о желании выкурить сигару бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля "за победу Украины в... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T02:46
2020-10-09T02:46
2020-10-09T02:46
россия
дмитрий кулеба
владимир зеленский
великобритания
уинстон черчилль
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кулеба</a> заявил о желании выкурить сигару бывшего премьер-министра <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> <a href="http://ria.ru/person_Uinston_CHerchill/" target="_blank" data-auto="true">Уинстона Черчилля</a> "за победу Украины в войне с Россией". Об этом он рассказал на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/dmytro.kuleba" target="_blank">Facebook</a>.Глава украинского МИД посетил музей-бункер Уинстона Черчилля в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a>, сопровождая президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a>. Главе государства предложили посидеть в кресле Черчилля, откуда тот командовал войсками во время Второй мировой войны.Зеленский находится в Великобритании с двухдневным визитом.Отношения <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> ухудшились на фоне ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховная рада</a> приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20201008/pushkov-1578744277.html
Лысый Кучерявый
Пока что ты куришь сигару Трампа.
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Ярослав Погодин
Чему удивляться если вся команда президента Украины и он сам скоморохи...
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россия
великобритания
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий кулеба, владимир зеленский, великобритания, уинстон черчилль, украина, в мире