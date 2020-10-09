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Житель Вологодской области пришел в полицию с крокодилом
Условно-досрочно освобожденный житель Вологодской области пришел в полицию с крокодилом — мужчина просил разрешить ему переехать в теплый регион ради состояния... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T20:20
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сочи
вологодская область
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости.</strong> Условно-досрочно освобожденный житель <a href="http://ria.ru/location_Vologodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Вологодской области</a> пришел в полицию с крокодилом — мужчина просил разрешить ему переехать в теплый регион ради состояния животного."Сегодня в ОМВД России по Тарногскому району пришел местный житель 1993 года рождения, находящийся под надзором правоохранителей как условно-досрочно освобожденный из мест лишения свободы, и попросил письменного разрешения на перемену места жительства. Полицейским он пояснил, что хочет переехать жить в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>. После чего житель Тарноги открыл свою сумку, в которой находился крокодил", — говорится в сообщении.По информации ведомства, мужчина пояснил, что "в связи с наступлением холодов он озаботился состоянием рептилии". Полицейские изъяли крокодила."Решается вопрос о направлении экзотического животного в ветеринарную лечебницу для оценки состояния здоровья и дальнейшей его передачи в зоозащитную организацию", — заключили в УМВД.О том, как житель Вологодской области воспринял разлуку с крокодилом, ведомство не сообщило.
https://ria.ru/20201001/krokodil-1578036779.html
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сочи
вологодская область
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сочи, вологодская область, происшествия

Житель Вологодской области пришел в полицию с крокодилом

20:20 09.10.2020 (обновлено: 21:40 09.10.2020)
 
© Фото : МВД по Вологодской областиЖитель Вологодской области пришел в полицию с крокодилом
Житель Вологодской области пришел в полицию с крокодилом - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Фото : МВД по Вологодской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости. Условно-досрочно освобожденный житель Вологодской области пришел в полицию с крокодилом — мужчина просил разрешить ему переехать в теплый регион ради состояния животного.
"Сегодня в ОМВД России по Тарногскому району пришел местный житель 1993 года рождения, находящийся под надзором правоохранителей как условно-досрочно освобожденный из мест лишения свободы, и попросил письменного разрешения на перемену места жительства. Полицейским он пояснил, что хочет переехать жить в Сочи. После чего житель Тарноги открыл свою сумку, в которой находился крокодил", — говорится в сообщении.
По информации ведомства, мужчина пояснил, что "в связи с наступлением холодов он озаботился состоянием рептилии". Полицейские изъяли крокодила.
"Решается вопрос о направлении экзотического животного в ветеринарную лечебницу для оценки состояния здоровья и дальнейшей его передачи в зоозащитную организацию", — заключили в УМВД.
О том, как житель Вологодской области воспринял разлуку с крокодилом, ведомство не сообщило.
Крокодил - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
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