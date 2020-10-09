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https://ria.ru/20201009/kriminal-1579008892.html
Архангельского и.о. министра образования задержали за развратные действия
В Архангельской области задержали исполняющего обязанности местного министра образования, его подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T13:18
2020-10-09T22:35
архангельская область
происшествия
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<strong>МУРМАНСК, 9 окт — РИА Новости.</strong> В <u><a href="https://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast">Архангельской области</a></u> задержали исполняющего обязанности местного министра образования, его подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.Ранее источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что Гнедышева задержали по подозрению в педофилии и в ближайшее время предъявят обвинение.По данным следствия, чиновник "в декабре 2019 года в социальной сети вел переписку с двумя несовершеннолетними школьницами, оказывая на них развращающее влияние, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера".В его кабинете прошел обыск, сотрудники СК изъяли системный блок, телефоны и электронные носители. Сейчас допрашивают свидетелей, проверяют все контакты, назначены экспертизы.Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.Гнедышева назначили и. о. министра вместо покинувшего пост в конце августа Олега Полухина. В четверг он написал заявление об отпуске с последующим увольнением.
https://ria.ru/20200130/1564058653.html
Мерзость.
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Это жесть! Министра в Москве в отставку!
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архангельская область
РИА Новости
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архангельская область, происшествия

Архангельского и.о. министра образования задержали за развратные действия

13:18 09.10.2020 (обновлено: 22:35 09.10.2020)
 
© Фото : DvinanewsЮрий Гнедышев
Юрий Гнедышев - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Фото : Dvinanews
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 9 окт — РИА Новости. В Архангельской области задержали исполняющего обязанности местного министра образования, его подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
Ранее источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что Гнедышева задержали по подозрению в педофилии и в ближайшее время предъявят обвинение.
По данным следствия, чиновник "в декабре 2019 года в социальной сети вел переписку с двумя несовершеннолетними школьницами, оказывая на них развращающее влияние, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера".
В его кабинете прошел обыск, сотрудники СК изъяли системный блок, телефоны и электронные носители. Сейчас допрашивают свидетелей, проверяют все контакты, назначены экспертизы.
Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Гнедышева назначили и. о. министра вместо покинувшего пост в конце августа Олега Полухина. В четверг он написал заявление об отпуске с последующим увольнением.
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 30.01.2020
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