https://ria.ru/20201009/kriminal-1579008892.html
Архангельского и.о. министра образования задержали за развратные действия
В Архангельской области задержали исполняющего обязанности местного министра образования, его подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T13:18
2020-10-09T13:18
2020-10-09T22:35
архангельская область
происшествия
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<strong>МУРМАНСК, 9 окт — РИА Новости.</strong> В <u><a href="https://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast">Архангельской области</a></u> задержали исполняющего обязанности местного министра образования, его подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.Ранее источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что Гнедышева задержали по подозрению в педофилии и в ближайшее время предъявят обвинение.По данным следствия, чиновник "в декабре 2019 года в социальной сети вел переписку с двумя несовершеннолетними школьницами, оказывая на них развращающее влияние, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера".В его кабинете прошел обыск, сотрудники СК изъяли системный блок, телефоны и электронные носители. Сейчас допрашивают свидетелей, проверяют все контакты, назначены экспертизы.Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.Гнедышева назначили и. о. министра вместо покинувшего пост в конце августа Олега Полухина. В четверг он написал заявление об отпуске с последующим увольнением.
https://ria.ru/20200130/1564058653.html
Егор Панкратов
Мерзость.
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Александр К
Это жесть! Министра в Москве в отставку!
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архангельская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
архангельская область, происшествия
МУРМАНСК, 9 окт — РИА Новости.
В Архангельской области
задержали исполняющего обязанности местного министра образования, его подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
Ранее источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что Гнедышева задержали по подозрению в педофилии и в ближайшее время предъявят обвинение.
По данным следствия, чиновник "в декабре 2019 года в социальной сети вел переписку с двумя несовершеннолетними школьницами, оказывая на них развращающее влияние, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера".
В его кабинете прошел обыск, сотрудники СК изъяли системный блок, телефоны и электронные носители. Сейчас допрашивают свидетелей, проверяют все контакты, назначены экспертизы.
Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Гнедышева назначили и. о. министра вместо покинувшего пост в конце августа Олега Полухина. В четверг он написал заявление об отпуске с последующим увольнением.