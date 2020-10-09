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Шоубиз
https://ria.ru/20201009/krid-1579011687.html
"Хоть имя не забрал": Егор Крид обвинил Тимати в плагиате
Актер, певец и автор песен Егор Крид отреагировал на новость об участии своего бывшего наставника в шоу "Холостяк". РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T13:28
2020-10-09T13:28
шоубиз
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости</strong>. Актер, певец и автор песен <a href="https://ria.ru/person_Egor_Krid" target="_blank">Егор Крид</a> отреагировал на новость об участии своего бывшего наставника в шоу "Холостяк".Крид опубликовал в микроблоге постер нового сезона шоу "Холостяк" с Тимати на обложке. В комментарии к публикации он намекнул, что товарищ по цеху его плагиатит."Че дальше? Хоть имя не забрал", - написал автор поста.Подписчики Крида согласились, что в последнее время Тимати идет по стопам младшего товарища, не так давно покинувшего его лейбл "Black Star". Вскоре рэпер сам заявил об уходе из основанной им компании и записал совместную композицию с Моргенштерном. Теперь же принимает участие в шоу, героем которого недавно был Крид.Тимати опубликовал свой ответ на подозрения."Дальше нас ждет конфликт. Готов ли ты к нему, сладкий мальчик?" - написал исполнитель в <a href="https://www.instagram.com/p/CGGCr8-nBBj/" target="_blank">Instagram</a>.
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60
егор крид

"Хоть имя не забрал": Егор Крид обвинил Тимати в плагиате

13:28 09.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Егор Крид
Певец Егор Крид - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Актер, певец и автор песен Егор Крид отреагировал на новость об участии своего бывшего наставника в шоу "Холостяк".
Крид опубликовал в микроблоге постер нового сезона шоу "Холостяк" с Тимати на обложке. В комментарии к публикации он намекнул, что товарищ по цеху его плагиатит.
"Че дальше? Хоть имя не забрал", - написал автор поста.
Подписчики Крида согласились, что в последнее время Тимати идет по стопам младшего товарища, не так давно покинувшего его лейбл "Black Star". Вскоре рэпер сам заявил об уходе из основанной им компании и записал совместную композицию с Моргенштерном. Теперь же принимает участие в шоу, героем которого недавно был Крид.
Тимати опубликовал свой ответ на подозрения.
"Дальше нас ждет конфликт. Готов ли ты к нему, сладкий мальчик?" - написал исполнитель в Instagram.
 
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ШоубизЕгор Крид
 
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