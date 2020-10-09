https://ria.ru/20201009/krid-1579011687.html

"Хоть имя не забрал": Егор Крид обвинил Тимати в плагиате

Актер, певец и автор песен Егор Крид отреагировал на новость об участии своего бывшего наставника в шоу "Холостяк". РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T13:28

2020-10-09T13:28

2020-10-09T13:28

шоубиз

егор крид

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости</strong>. Актер, певец и автор песен <a href="https://ria.ru/person_Egor_Krid" target="_blank">Егор Крид</a> отреагировал на новость об участии своего бывшего наставника в шоу "Холостяк".Крид опубликовал в микроблоге постер нового сезона шоу "Холостяк" с Тимати на обложке. В комментарии к публикации он намекнул, что товарищ по цеху его плагиатит."Че дальше? Хоть имя не забрал", - написал автор поста.Подписчики Крида согласились, что в последнее время Тимати идет по стопам младшего товарища, не так давно покинувшего его лейбл "Black Star". Вскоре рэпер сам заявил об уходе из основанной им компании и записал совместную композицию с Моргенштерном. Теперь же принимает участие в шоу, героем которого недавно был Крид.Тимати опубликовал свой ответ на подозрения."Дальше нас ждет конфликт. Готов ли ты к нему, сладкий мальчик?" - написал исполнитель в <a href="https://www.instagram.com/p/CGGCr8-nBBj/" target="_blank">Instagram</a>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егор крид