https://ria.ru/20201009/koyki-1579094585.html
Собянин оценил загрузку коечного фонда для пациентов с COVID-19
Коечный фонд для пациентов с COVID-19 сейчас загружен меньше, чем весной, в сутки проводится около тысячи госпитализаций, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T18:41
2020-10-09T18:41
2020-10-09T18:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578841386_0:225:1280:945_1400x0_80_0_0_3b39eb4c8f8ec1d2b4983f901acaf4ef.jpg
<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Коечный фонд для пациентов с COVID-19 сейчас загружен меньше, чем весной, в сутки проводится около тысячи госпитализаций, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."Коечный фонд в меньшей степени загружен, чем весной. У нас сегодня в сутки проводится около тысячи госпитализаций, в пике, весной, это было 1,7 тысячи. Мы подготовили резервные госпитали... В результате мы получили дополнительные мощности и, таким образом, не переводим стационары от плановой помощи", - сообщил Собянин в интервью Первому каналу.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578841386_2:0:1278:957_1400x0_80_0_0_ef558b4d6c2c7a50c9965c64ab6c9cbd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество