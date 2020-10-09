https://ria.ru/20201009/koyki-1579094585.html

Собянин оценил загрузку коечного фонда для пациентов с COVID-19

Коечный фонд для пациентов с COVID-19 сейчас загружен меньше, чем весной, в сутки проводится около тысячи госпитализаций, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T18:41

2020-10-09T18:41

2020-10-09T18:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Коечный фонд для пациентов с COVID-19 сейчас загружен меньше, чем весной, в сутки проводится около тысячи госпитализаций, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."Коечный фонд в меньшей степени загружен, чем весной. У нас сегодня в сутки проводится около тысячи госпитализаций, в пике, весной, это было 1,7 тысячи. Мы подготовили резервные госпитали... В результате мы получили дополнительные мощности и, таким образом, не переводим стационары от плановой помощи", - сообщил Собянин в интервью Первому каналу.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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