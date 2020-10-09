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Распространение нового коронавируса
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Собянин оценил загрузку коечного фонда для пациентов с COVID-19
Коечный фонд для пациентов с COVID-19 сейчас загружен меньше, чем весной, в сутки проводится около тысячи госпитализаций, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T18:41
2020-10-09T18:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Коечный фонд для пациентов с COVID-19 сейчас загружен меньше, чем весной, в сутки проводится около тысячи госпитализаций, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."Коечный фонд в меньшей степени загружен, чем весной. У нас сегодня в сутки проводится около тысячи госпитализаций, в пике, весной, это было 1,7 тысячи. Мы подготовили резервные госпитали... В результате мы получили дополнительные мощности и, таким образом, не переводим стационары от плановой помощи", - сообщил Собянин в интервью Первому каналу.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин оценил загрузку коечного фонда для пациентов с COVID-19

18:41 09.10.2020
 
© РИА НовостиГоспиталь в "Ленэкспо" для больных COVID-19
Госпиталь в Ленэкспо для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Коечный фонд для пациентов с COVID-19 сейчас загружен меньше, чем весной, в сутки проводится около тысячи госпитализаций, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Коечный фонд в меньшей степени загружен, чем весной. У нас сегодня в сутки проводится около тысячи госпитализаций, в пике, весной, это было 1,7 тысячи. Мы подготовили резервные госпитали... В результате мы получили дополнительные мощности и, таким образом, не переводим стационары от плановой помощи", - сообщил Собянин в интервью Первому каналу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
 
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