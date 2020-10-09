https://ria.ru/20201009/kosti-1579125539.html

В Калининграде нашли около 300 мешков с человеческими костями

Около 300 мешков с человеческими костями нашли в одном из помещений немецкого форта "Штайн" в Калининграде, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T23:45

2020-10-09T23:45

2020-10-09T23:46

следственный комитет россии (ск рф)

калининградская область

калининград

происшествия

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<strong>КАЛИНИНГРАД, 9 окт - РИА Новости.</strong> Около 300 мешков с человеческими костями нашли в одном из помещений немецкого форта "Штайн" в <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграде</a>, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России по Калининградской области Наталья Гацко.По предварительным данным, мешки складировала в фортификационное сооружение организация, которая с 2013 года занималась на территории региона археологическими изысканиями на строительных объектах. В ходе доследственной проверки следствие намерено детально установить все обстоятельства произошедшего.Современная <a href="http://ria.ru/location_Kaliningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калининградская область</a> располагается на части территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. На завершающем этапе Великой Отечественной войны здесь проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск, в ходе которой красноармейцы заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a>. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции стран антигитлеровской коалиции большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, треть территории со столицей Кенигсбергом перешла <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>.

https://ria.ru/20200925/noga-1577777594.html

калининградская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, калининград, происшествия