https://ria.ru/20201009/kosachev-1578973819.html

В Совфеде увидели шанс на прекращение боевых действий в Карабахе

Поддержка Арменией и Азербайджаном инициативы РФ о переговорах дает шанс на прекращение боевых действий в Карабахе, заявил глава международного комитета Совфеда РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T10:58

2020-10-09T10:58

2020-10-09T10:58

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

нагорный карабах

константин косачев

владимир путин

азербайджан

армения

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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.</strong> Поддержка <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a> инициативы РФ о переговорах дает шанс на прекращение боевых действий в Карабахе, заявил глава международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a>.Ранее в Кремле сообщили, что президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> пригласил в РФ глав МИД Армении и Азербайджана 9 октября на консультации по ситуации в Карабахе. В четверг Путин призвал прекратить боевые действия в Карабахе по гуманитарным соображениям для обмена телами погибших и пленными. В пятницу официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> заявила, что Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве, по ее словам, "идёт активная подготовка" ко встрече.По словам Косачева, Россия свою миссию на этом этапе выполнила сполна. "Теперь дело за политической волей руководителей Азербайджана и Армении. Очень важны сегодняшние консультации соответствующих министров в Москве. В добрый путь", - заключил он.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201009/turtsiya-1578966372.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, константин косачев, владимир путин, азербайджан, армения