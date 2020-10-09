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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201009/kosachev-1578973819.html
В Совфеде увидели шанс на прекращение боевых действий в Карабахе
Поддержка Арменией и Азербайджаном инициативы РФ о переговорах дает шанс на прекращение боевых действий в Карабахе, заявил глава международного комитета Совфеда РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T10:58
2020-10-09T10:58
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
нагорный карабах
константин косачев
владимир путин
азербайджан
армения
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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.</strong> Поддержка <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a> инициативы РФ о переговорах дает шанс на прекращение боевых действий в Карабахе, заявил глава международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a>.Ранее в Кремле сообщили, что президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> пригласил в РФ глав МИД Армении и Азербайджана 9 октября на консультации по ситуации в Карабахе. В четверг Путин призвал прекратить боевые действия в Карабахе по гуманитарным соображениям для обмена телами погибших и пленными. В пятницу официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> заявила, что Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве, по ее словам, "идёт активная подготовка" ко встрече.По словам Косачева, Россия свою миссию на этом этапе выполнила сполна. "Теперь дело за политической волей руководителей Азербайджана и Армении. Очень важны сегодняшние консультации соответствующих министров в Москве. В добрый путь", - заключил он.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201009/turtsiya-1578966372.html
россия
нагорный карабах
азербайджан
армения
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россия, нагорный карабах, константин косачев, владимир путин, азербайджан, армения

В Совфеде увидели шанс на прекращение боевых действий в Карабахе

10:58 09.10.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Поддержка Арменией и Азербайджаном инициативы РФ о переговорах дает шанс на прекращение боевых действий в Карабахе, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин пригласил в РФ глав МИД Армении и Азербайджана 9 октября на консультации по ситуации в Карабахе. В четверг Путин призвал прекратить боевые действия в Карабахе по гуманитарным соображениям для обмена телами погибших и пленными. В пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве, по ее словам, "идёт активная подготовка" ко встрече.

"Мощная инициатива президента России. Шанс на прекращение боевых действий и на возврат к переговорам", - написал сенатор в Facebook.

По словам Косачева, Россия свою миссию на этом этапе выполнила сполна. "Теперь дело за политической волей руководителей Азербайджана и Армении. Очень важны сегодняшние консультации соответствующих министров в Москве. В добрый путь", - заключил он.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
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Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияНагорный КарабахКонстантин КосачевВладимир ПутинАзербайджанАрмения
 
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