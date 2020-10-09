https://ria.ru/20201009/korruptsiya-1578974778.html

Студенты из Индии пожаловались на коррупцию в Тверском медуниверситете

Студенты из Индии пожаловались на коррупцию в Тверском государственном медицинском университете (ТГМУ), расследуется дело о мошенничестве против двух... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T11:00

2020-10-09T11:00

2020-10-09T11:00

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

москва

тверская область

индия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/39798/02/397980291_0:64:3001:1752_1400x0_80_0_0_3b646b2ddec9d18b5dbf7284435bf4c1.jpg

<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Студенты из <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> пожаловались на коррупцию в Тверском государственном медицинском университете (ТГМУ), расследуется дело о мошенничестве против двух фигурантов, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.По данным на сайте, 8 октября в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> у зданий посольства Индии, СК и Минобрнауки РФ состоялись пикеты студентов-индусов из Тверского медуниверситета. Своими выступлениями они хотели обратить внимание на проблему "коррупционной составляющей при поступлении иностранных студентов в ТГМУ, которая тянулась более 15 лет"."Следственными органами СК России по <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тверской области</a> расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ, в рамках которого в розыск объявлено двое фигурантов. Студенты просят проверить деятельность бывшего ректора ТГМУ Михаила Калинкина и действующего исполняющего обязанности ректора Алексея Давыдова при заключении договоров со студентами и взять это дело на контроль", - говорится в сообщении.<a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Бастрыкин</a> дал указание руководству СУСК России по Тверской области доложить о проведенных следственных мероприятиях по данному делу и затребовал его материалы для изучения в центральном аппарате СК. Отмечается, что ход и результаты следствия поставлены на контроль.

https://ria.ru/20200804/1575346162.html

https://ria.ru/20200820/deklaratsiya-1576060788.html

3

москва

тверская область

индия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва, тверская область, индия, происшествия