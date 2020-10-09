https://ria.ru/20201009/korruptsiya-1578974778.html
Студенты из Индии пожаловались на коррупцию в Тверском медуниверситете
Студенты из Индии пожаловались на коррупцию в Тверском государственном медицинском университете (ТГМУ), расследуется дело о мошенничестве против двух... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T11:00
2020-10-09T11:00
2020-10-09T11:00
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
москва
тверская область
индия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/39798/02/397980291_0:64:3001:1752_1400x0_80_0_0_3b646b2ddec9d18b5dbf7284435bf4c1.jpg
<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Студенты из <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> пожаловались на коррупцию в Тверском государственном медицинском университете (ТГМУ), расследуется дело о мошенничестве против двух фигурантов, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.По данным на сайте, 8 октября в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> у зданий посольства Индии, СК и Минобрнауки РФ состоялись пикеты студентов-индусов из Тверского медуниверситета. Своими выступлениями они хотели обратить внимание на проблему "коррупционной составляющей при поступлении иностранных студентов в ТГМУ, которая тянулась более 15 лет"."Следственными органами СК России по <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тверской области</a> расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ, в рамках которого в розыск объявлено двое фигурантов. Студенты просят проверить деятельность бывшего ректора ТГМУ Михаила Калинкина и действующего исполняющего обязанности ректора Алексея Давыдова при заключении договоров со студентами и взять это дело на контроль", - говорится в сообщении.<a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Бастрыкин</a> дал указание руководству СУСК России по Тверской области доложить о проведенных следственных мероприятиях по данному делу и затребовал его материалы для изучения в центральном аппарате СК. Отмечается, что ход и результаты следствия поставлены на контроль.
https://ria.ru/20200804/1575346162.html
https://ria.ru/20200820/deklaratsiya-1576060788.html
3
москва
тверская область
индия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/39798/02/397980291_0:0:2667:2000_1400x0_80_0_0_e0959ad03ed6e2f067b5c542e5301259.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва, тверская область, индия, происшествия