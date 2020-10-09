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https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579120195.html
Подтверждена способность коронавируса проникать в мозг
В результате вскрытия тел людей, погибших от COVID-19, врачи обнаружили следы вируса в мозге большинства умерших пациентов. Об этом говорится в исследовании... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T22:16
2020-10-09T23:39
коронавирус covid-19
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. </strong>В результате вскрытия тел людей, погибших от COVID-19, врачи обнаружили следы вируса в мозге большинства умерших пациентов. Об этом говорится в исследовании специалистов из Университетской клиники Гамбург-Эппендорф, опубликованном в журнале <a href="https://www.thelancet.com/journals/laneur/home" target="_blank">The Lancet</a>.Во время эксперимента медики провели аутопсию тел 43 человек в возрасте от 51 до 94 лет. В 53% случаев в мозге был обнаружен <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирус</a>. Его следы выявили в клетках ствола мозга и отходящих от него нейронах. У 14% пациентов также присутствовали очаговые ишемические поражения, а у 86% — астроглиоз (аномальное увеличение астроцитов, поддерживающих клеток нервной ткани, из-за разрушения близлежащих нейронов).При этом авторы исследования отмечают, что изменения в мозге из-за проникновения туда SARS-CoV-2 незначительны. Ученые не зафиксировали прямого разрушительного воздействия вируса на центральную нервную систему.
https://ria.ru/20201009/smertnost-1579118509.html
При попадании вируса в мозг зараженные начинают орать, что Навальный был отравлен Новичком...
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По моим ощущениям коронавирус проникает в мозг удаленным способом, через телевизор например. Единственное, что спасает, не включать телевизор, не читать в интернете новости о нём и тогда Ковид-19 теряет свою силу.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19

Подтверждена способность коронавируса проникать в мозг

22:16 09.10.2020 (обновлено: 23:39 09.10.2020)
 
© Depositphotos / KhakimullinРентгеновский снимок мозга
Рентгеновский снимок мозга - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Depositphotos / Khakimullin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В результате вскрытия тел людей, погибших от COVID-19, врачи обнаружили следы вируса в мозге большинства умерших пациентов. Об этом говорится в исследовании специалистов из Университетской клиники Гамбург-Эппендорф, опубликованном в журнале The Lancet.
Во время эксперимента медики провели аутопсию тел 43 человек в возрасте от 51 до 94 лет. В 53% случаев в мозге был обнаружен коронавирус. Его следы выявили в клетках ствола мозга и отходящих от него нейронах. У 14% пациентов также присутствовали очаговые ишемические поражения, а у 86% — астроглиоз (аномальное увеличение астроцитов, поддерживающих клеток нервной ткани, из-за разрушения близлежащих нейронов).
При этом авторы исследования отмечают, что изменения в мозге из-за проникновения туда SARS-CoV-2 незначительны. Ученые не зафиксировали прямого разрушительного воздействия вируса на центральную нервную систему.
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 в городской клинической больнице № 52 - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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Коронавирус COVID-19
 
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