https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579120195.html

Подтверждена способность коронавируса проникать в мозг

В результате вскрытия тел людей, погибших от COVID-19, врачи обнаружили следы вируса в мозге большинства умерших пациентов. Об этом говорится в исследовании... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T22:16

2020-10-09T22:16

2020-10-09T23:39

коронавирус covid-19

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. </strong>В результате вскрытия тел людей, погибших от COVID-19, врачи обнаружили следы вируса в мозге большинства умерших пациентов. Об этом говорится в исследовании специалистов из Университетской клиники Гамбург-Эппендорф, опубликованном в журнале <a href="https://www.thelancet.com/journals/laneur/home" target="_blank">The Lancet</a>.Во время эксперимента медики провели аутопсию тел 43 человек в возрасте от 51 до 94 лет. В 53% случаев в мозге был обнаружен <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирус</a>. Его следы выявили в клетках ствола мозга и отходящих от него нейронах. У 14% пациентов также присутствовали очаговые ишемические поражения, а у 86% — астроглиоз (аномальное увеличение астроцитов, поддерживающих клеток нервной ткани, из-за разрушения близлежащих нейронов).При этом авторы исследования отмечают, что изменения в мозге из-за проникновения туда SARS-CoV-2 незначительны. Ученые не зафиксировали прямого разрушительного воздействия вируса на центральную нервную систему.

https://ria.ru/20201009/smertnost-1579118509.html

Нефертити Васильевна Фишман При попадании вируса в мозг зараженные начинают орать, что Навальный был отравлен Новичком... 25

Андрей Чернов По моим ощущениям коронавирус проникает в мозг удаленным способом, через телевизор например. Единственное, что спасает, не включать телевизор, не читать в интернете новости о нём и тогда Ковид-19 теряет свою силу. 11

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19