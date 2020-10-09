https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579100253.html

ВОЗ создала группу по изучению повторного заражения коронавирусом

ВОЗ создала специальную группу по изучению случаев повторного заражения COVID-19, у организации есть данные о выработке сильного иммунитета у людей, но пока... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T19:10

2020-10-09T19:10

2020-10-09T20:02

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

воз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1400x0_80_0_0_40f6ae34692d9401d42c38bf5be8bde3.jpg

<strong>ЖЕНЕВА, 9 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> создала специальную группу по изучению случаев повторного заражения COVID-19, у организации есть данные о выработке сильного иммунитета у людей, но пока неизвестно, сколько он будет держаться, заявила на брифинге в пятницу глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.Другой вопрос, на который ВОЗ рассчитывает найти ответ, – это насколько серьезным будет повторное протекание болезни. И возможно ли заражение более легкой формой вируса.По ее словам, у ВОЗ есть данные о выработке сильного иммунитета у людей, которые переболели COVID-19, однако пока неизвестно, сколько он будет длиться. Некоторые исследования показывают на наличие сильного иммунитета на протяжении до пяти месяцев, другие же отмечают выработку меньшего количества антител.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578199047.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире