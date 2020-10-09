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ВОЗ создала группу по изучению повторного заражения коронавирусом
ВОЗ создала специальную группу по изучению случаев повторного заражения COVID-19, у организации есть данные о выработке сильного иммунитета у людей, но пока... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T19:10
2020-10-09T20:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
в мире
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<strong>ЖЕНЕВА, 9 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> создала специальную группу по изучению случаев повторного заражения COVID-19, у организации есть данные о выработке сильного иммунитета у людей, но пока неизвестно, сколько он будет держаться, заявила на брифинге в пятницу глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.Другой вопрос, на который ВОЗ рассчитывает найти ответ, – это насколько серьезным будет повторное протекание болезни. И возможно ли заражение более легкой формой вируса.По ее словам, у ВОЗ есть данные о выработке сильного иммунитета у людей, которые переболели COVID-19, однако пока неизвестно, сколько он будет длиться. Некоторые исследования показывают на наличие сильного иммунитета на протяжении до пяти месяцев, другие же отмечают выработку меньшего количества антител.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578199047.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире

ВОЗ создала группу по изучению повторного заражения коронавирусом

19:10 09.10.2020 (обновлено: 20:02 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 9 окт – РИА Новости. ВОЗ создала специальную группу по изучению случаев повторного заражения COVID-19, у организации есть данные о выработке сильного иммунитета у людей, но пока неизвестно, сколько он будет держаться, заявила на брифинге в пятницу глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
"Мы в курсе случаев повторного заражения в большом количестве стран. У нас есть специальная рабочая группа по повторному заражению. Потому что у нас много вопросов. На данный момент у нас есть много сообщений из разных стран, но у нас нет оценки по проценту населения с повторным заражением. И вопрос в том, какой иммунный ответ появляется после первого инфицирования, и какой иммунный ответ появляется после второго заражения. Растет или сокращается количество антител, и что там происходит", - сказала она.
Другой вопрос, на который ВОЗ рассчитывает найти ответ, – это насколько серьезным будет повторное протекание болезни. И возможно ли заражение более легкой формой вируса.
По ее словам, у ВОЗ есть данные о выработке сильного иммунитета у людей, которые переболели COVID-19, однако пока неизвестно, сколько он будет длиться. Некоторые исследования показывают на наличие сильного иммунитета на протяжении до пяти месяцев, другие же отмечают выработку меньшего количества антител.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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