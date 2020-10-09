https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579045712.html

Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве

Жители российской столицы устали от ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, однако нужно продержаться до вакцинации, заявил мэр... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T15:30

2020-10-09T15:30

2020-10-09T17:24

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Жители российской столицы устали от ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, однако нужно продержаться до вакцинации, заявил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в интервью <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первому каналу</a>.Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 272 238 человек, из них более 22,2 тысячи погибли, 1,09 миллиона вылечились. За последние сутки в стране выявлено рекордное число заболевших — 12 126 человек. При этом лидером по приросту новых случаев остается в Москва: сегодня сообщалось о 3701 пациентах с коронавирусом, за день до этого — 3323.Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, если число заболевших <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> продолжит увеличиваться с каждым днем, то могут понадобиться новые ограничительные меры.Во всем мире, согласно информации <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/">ВОЗ</a>, число заболевших COVID-19 превысило 36 миллионов, как минимум 1,04 миллиона из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/">Соединенные Штаты Америки</a> (там зафиксировано свыше 7,6 миллиона инфицированных), Индия (6,9 миллиона) и Бразилия (пять миллионов).Россия остается на четвертой строчке, опережая Колумбию, Аргентину, Испанию, Перу, Мексику, Францию, ЮАР, Великобританию, Иран и Чили.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201008/epidemiya-1578887066.html

https://ria.ru/20201009/vaktsina-1578998233.html

dtarkhov Во-первых данная вакцина это не лекарство от короновируса, а непонятная субстанция, которая абсолютно не испытана. И как она будет влиять на каждого конкретного человека не знает никто. Какие у нее будут побочные явления через год также не знает никто!. Так что не надо проводить глупую агитацию за вакцинацию.А защищать заболевших - это ОБЯЗАННОСТЬ властей. За это мы платим налоги, за это и содержим такую ораву зажравшихся чиновников. 127

Наталья Лобова А почему мэр решил, что кинуться вакцинироваться. Или вся эта преша для того и делается, что надо загнать на прививки. И вот интересно, лекарство от болезни 12500р., вакцина бесплатно. Не чудеса ли это??? 78

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва