Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579045712.html
Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве
Жители российской столицы устали от ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, однако нужно продержаться до вакцинации, заявил мэр... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T15:30
2020-10-09T17:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577842515_0:51:3074:1780_1400x0_80_0_0_153ac96d5a2e422582ff8038ca92c8c3.jpg
<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Жители российской столицы устали от ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, однако нужно продержаться до вакцинации, заявил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в интервью <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первому каналу</a>.Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 272 238 человек, из них более 22,2 тысячи погибли, 1,09 миллиона вылечились. За последние сутки в стране выявлено рекордное число заболевших — 12 126 человек. При этом лидером по приросту новых случаев остается в Москва: сегодня сообщалось о 3701 пациентах с коронавирусом, за день до этого — 3323.Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, если число заболевших <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> продолжит увеличиваться с каждым днем, то могут понадобиться новые ограничительные меры.Во всем мире, согласно информации <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/">ВОЗ</a>, число заболевших COVID-19 превысило 36 миллионов, как минимум 1,04 миллиона из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/">Соединенные Штаты Америки</a> (там зафиксировано свыше 7,6 миллиона инфицированных), Индия (6,9 миллиона) и Бразилия (пять миллионов).Россия остается на четвертой строчке, опережая Колумбию, Аргентину, Испанию, Перу, Мексику, Францию, ЮАР, Великобританию, Иран и Чили.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201008/epidemiya-1578887066.html
https://ria.ru/20201009/vaktsina-1578998233.html
Во-первых данная вакцина это не лекарство от короновируса, а непонятная субстанция, которая абсолютно не испытана. И как она будет влиять на каждого конкретного человека не знает никто. Какие у нее будут побочные явления через год также не знает никто!. Так что не надо проводить глупую агитацию за вакцинацию.А защищать заболевших - это ОБЯЗАННОСТЬ властей. За это мы платим налоги, за это и содержим такую ораву зажравшихся чиновников.
127
А почему мэр решил, что кинуться вакцинироваться. Или вся эта преша для того и делается, что надо загнать на прививки. И вот интересно, лекарство от болезни 12500р., вакцина бесплатно. Не чудеса ли это???
78
41
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577842515_343:0:3074:2048_1400x0_80_0_0_b25a01aeee21b661922ea2a2afff12a0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва

Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве

15:30 09.10.2020 (обновлено: 17:24 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖенщины в защитных масках на улице Москвы
Женщины в защитных масках на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Жители российской столицы устали от ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, однако нужно продержаться до вакцинации, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу.
"На выходе производство массовой вакцины, которая снимет эти проблемы. Но для этого надо просто собраться и сконцентрироваться и сделать все возможное, чтобы избежать какого-либо коллапса", — отметил он.
Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 272 238 человек, из них более 22,2 тысячи погибли, 1,09 миллиона вылечились. За последние сутки в стране выявлено рекордное число заболевших — 12 126 человек.
При этом лидером по приросту новых случаев остается в Москва: сегодня сообщалось о 3701 пациентах с коронавирусом, за день до этого — 3323.
Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, если число заболевших COVID-19 продолжит увеличиваться с каждым днем, то могут понадобиться новые ограничительные меры.
Люди в медицинских масках на территории парка ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 17:45
Ученые предупредили об угрозе новой эпидемии в мире
Во всем мире, согласно информации ВОЗ, число заболевших COVID-19 превысило 36 миллионов, как минимум 1,04 миллиона из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки (там зафиксировано свыше 7,6 миллиона инфицированных), Индия (6,9 миллиона) и Бразилия (пять миллионов).
Россия остается на четвертой строчке, опережая Колумбию, Аргентину, Испанию, Перу, Мексику, Францию, ЮАР, Великобританию, Иран и Чили.
Сотрудники ООО НПФ Исследовательский центр на базе одной из лабораторий НПО Вектор - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 12:35Распространение нового коронавируса
В "Векторе" назвали дату регистрации вакцины от коронавируса
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Обсудить41
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55Названы десять типичных ошибок при приготовлении курицы
01:52Армения пожаловалась в ЮНЕСКО на Азербайджан за обстрел церкви в Карабахе
01:41Переговоры по Карабаху продолжаются уже девять часов
01:36В Раде предложили отменить ежегодный переход на зимнее время
01:32Украина решила наказать Никарагуа за отправку консула в Крым
01:17Россия призвала США отказаться от концепции соперничества держав
01:06Синоптики рассказали о близкой к рекорду температуре в Москве
00:56Обвиняемому в убийстве Флойда полицейскому разрешили покинуть штат
00:52Россия готова продлить СНВ-3 без предусловий
00:28Террористы убили находившуюся в заложниках в Мали гражданку Швейцарии
00:25В США рассказали о сдерживании ядерного усиления России и Китая
00:11В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в Европейской России
00:06В Австралии пропал серфер после предполагаемого нападения акулы
23:56Власти Москвы объяснили консультации с бизнесом
23:45В Калининграде нашли около 300 мешков с человеческими костями
23:35В Минздраве оценили состояние раненного в Карабахе журналиста
23:23Британия отозвала посла из Белоруссии
23:14В работе Facebook произошел сбой
23:04В Москве за сутки умерли 30 пациентов с COVID-19
23:02Главы МИД Белоруссии и ЕС провели переговоры
Лента новостейМолния