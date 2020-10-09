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https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579043064.html
Собянин: власти Москвы "ничего не замазывают" по ситуации с COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в пятницу, что власти столицы "ничего не замазывают" по ситуации с коронавирусом и дают полную информацию. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T15:19
2020-10-09T15:25
сергей собянин
распространение нового коронавируса
здоровье - общество
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Мэр Москвы <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin" target="_blank">Сергей Собянин</a> заявил в пятницу, что власти столицы "ничего не замазывают" по ситуации с коронавирусом и дают полную информацию."Город принимает необходимые решения. Но без того, чтобы люди откликнулись на эти меры, помогли сами себе и людям, которые окружают их, ничего не получится. Такие вещи можно делать только вместе, поверив друг другу. Мы даем полную информацию о том, что происходит в городе, не кривим душой, не перегибаем и ничего не замазываем. Как есть, так и есть", - отметил мэр в эфире Первого канала.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201007/sobyanin-1578570278.html
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сергей собянин, здоровье - общество, москва, общество

Собянин: власти Москвы "ничего не замазывают" по ситуации с COVID-19

15:19 09.10.2020 (обновлено: 15:25 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в пятницу, что власти столицы "ничего не замазывают" по ситуации с коронавирусом и дают полную информацию.
"Город принимает необходимые решения. Но без того, чтобы люди откликнулись на эти меры, помогли сами себе и людям, которые окружают их, ничего не получится. Такие вещи можно делать только вместе, поверив друг другу. Мы даем полную информацию о том, что происходит в городе, не кривим душой, не перегибаем и ничего не замазываем. Как есть, так и есть", - отметил мэр в эфире Первого канала.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 10:41Распространение нового коронавируса
Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за коронавируса
 
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Распространение нового коронавирусаСергей СобянинЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
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