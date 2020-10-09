https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579043064.html

Собянин: власти Москвы "ничего не замазывают" по ситуации с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в пятницу, что власти столицы "ничего не замазывают" по ситуации с коронавирусом и дают полную информацию. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T15:19

2020-10-09T15:19

2020-10-09T15:25

сергей собянин

распространение нового коронавируса

здоровье - общество

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Мэр Москвы <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin" target="_blank">Сергей Собянин</a> заявил в пятницу, что власти столицы "ничего не замазывают" по ситуации с коронавирусом и дают полную информацию."Город принимает необходимые решения. Но без того, чтобы люди откликнулись на эти меры, помогли сами себе и людям, которые окружают их, ничего не получится. Такие вещи можно делать только вместе, поверив друг другу. Мы даем полную информацию о том, что происходит в городе, не кривим душой, не перегибаем и ничего не замазываем. Как есть, так и есть", - отметил мэр в эфире Первого канала.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201007/sobyanin-1578570278.html

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москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, здоровье - общество, москва, общество