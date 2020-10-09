https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579031268.html

В России за сутки выявили рекордное число новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в 85 российских регионах выявили 12 126 новых случаев COVID-19, у 27 процентов пациентов симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T15:14

2020-10-09T15:14

2020-10-09T15:14

коронавирус в россии

здоровье - общество

воз

дмитрий песков

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт</strong> <strong>— РИА Новости.</strong> За прошедшие сутки в 85 российских регионах выявили 12 126 новых случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a>, у 27 процентов пациентов симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Отмечается, что сегодняшний показатель стал рекордным впервые с 11 мая, когда в стране зафиксировали 11 656 заразившихся SARS-CoV-2. Кроме того, за сутки скончался 201 человек, 7092 выздоровели.На первом месте по количеству выявленных больных по-прежнему Москва (3701, за день до этого было 3323 новых заболевших), за ней идут Санкт-Петербург (469), Подмосковье (411), Ростовская (264), Нижегородская (247), Воронежская (195), Свердловская (191) и Архангельская (183) области, а также Ханты-Мансийский АО (175) и Кемеровская область (168). Между тем минимальный прирост числа заболевших отмечен в Чечне (шесть), на Чукотке (четверо) и в Ненецком АО (двое).Накануне сообщалось о 11 493 зарегистрированных за сутки случаях (темпы прироста с сегодняшнего дня поднялись до одного процента). Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 272 238 человек, из них более 22,2 тысячи погибли, 1,09 миллиона вылечились.Сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что если число заболевших <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> продолжит увеличиваться с каждым днем, то могут понадобиться новые ограничительные меры.Во всем мире, по подсчетам <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/">ВОЗ</a>, число заболевших COVID-19 превысило 36 миллионов, как минимум 1,04 миллиона из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/">Соединенные Штаты Америки</a> (там зафиксировано свыше 7,6 миллиона инфицированных), Индия (6,9 миллиона) и Бразилия (пять миллионов).Россия остается на четвертой строчке, опережая Колумбию, Аргентину, Испанию, Перу, Мексику, Францию, ЮАР, Великобританию, Иран и Чили.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578985280.html

https://ria.ru/20201009/maski-1578913840.html

https://ria.ru/20201008/karantin-1578915643.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, воз, дмитрий песков, общество