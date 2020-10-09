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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579009714.html
В Кремле прокомментировали рост числа случаев COVID-19 в России
Если количество заболевших COVID-19 в России будет расти, могут потребоваться новые меры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T13:19
2020-10-09T14:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Если количество заболевших <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России будет расти, могут потребоваться новые меры, заявил пресс-секретарь президента <u><a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/">Дмитрий Песков</a></u>.За последние сутки в стране выявили 12 126 новых инфицированных, это рекорд — больше, чем на пике в мае. Общее число выросло до 1 272 238, погибли более 22 тысяч человек, выздоровели свыше миллиона.Самая сложная обстановка в столице. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил осенние каникулы, приостановил действие социальных карт школьников и пенсионеров, а также закрыл кассы по продаже билетов на культурно-массовые мероприятия. Кроме того, работодатели обязаны перевести 30% сотрудников на удаленку. Горожан призвали строго соблюдать масочный и перчаточный режимы, а пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано не выходить из дома без крайней необходимости.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
А что тут думать ? Нужно оставлять как есть или ужесточать. Я, за первый вариант. Лечение проходит, детей на каникулы отправили, не всех, пенсионерам заблокировали проезд(сомнительная мера). Некоторые, ждут вакцину. В общем, все идёт своим чередом.
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Крепитесь...Москва соплям,не верит.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков

В Кремле прокомментировали рост числа случаев COVID-19 в России

13:19 09.10.2020 (обновлено: 14:20 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Если количество заболевших COVID-19 в России будет расти, могут потребоваться новые меры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Но какие именно — сейчас я вам не могу сказать", — добавил он.

За последние сутки в стране выявили 12 126 новых инфицированных, это рекорд — больше, чем на пике в мае. Общее число выросло до 1 272 238, погибли более 22 тысяч человек, выздоровели свыше миллиона.
Самая сложная обстановка в столице. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил осенние каникулы, приостановил действие социальных карт школьников и пенсионеров, а также закрыл кассы по продаже билетов на культурно-массовые мероприятия. Кроме того, работодатели обязаны перевести 30% сотрудников на удаленку. Горожан призвали строго соблюдать масочный и перчаточный режимы, а пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано не выходить из дома без крайней необходимости.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий Песков
 
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