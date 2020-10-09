https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579009714.html

В Кремле прокомментировали рост числа случаев COVID-19 в России

Если количество заболевших COVID-19 в России будет расти, могут потребоваться новые меры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T13:19

2020-10-09T13:19

2020-10-09T14:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий песков

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Если количество заболевших <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России будет расти, могут потребоваться новые меры, заявил пресс-секретарь президента <u><a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/">Дмитрий Песков</a></u>.За последние сутки в стране выявили 12 126 новых инфицированных, это рекорд — больше, чем на пике в мае. Общее число выросло до 1 272 238, погибли более 22 тысяч человек, выздоровели свыше миллиона.Самая сложная обстановка в столице. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил осенние каникулы, приостановил действие социальных карт школьников и пенсионеров, а также закрыл кассы по продаже билетов на культурно-массовые мероприятия. Кроме того, работодатели обязаны перевести 30% сотрудников на удаленку. Горожан призвали строго соблюдать масочный и перчаточный режимы, а пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано не выходить из дома без крайней необходимости.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

Я В ТАНКЕ А что тут думать ? Нужно оставлять как есть или ужесточать. Я, за первый вариант. Лечение проходит, детей на каникулы отправили, не всех, пенсионерам заблокировали проезд(сомнительная мера). Некоторые, ждут вакцину. В общем, все идёт своим чередом. 321

Aтarten Gogen Крепитесь...Москва соплям,не верит. 317

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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