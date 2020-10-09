https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578985280.html

Ученые выяснили, сколько сохраняется иммунитет к коронавирусу

Согласно двум новым исследованиям ученых-иммунологов из США и Канады, антитела к коронавирусу сохраняются не менее трех месяцев после того, как человек... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T11:43

2020-10-09T11:43

2020-10-09T11:43

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. </strong>Согласно двум новым исследованиям ученых-иммунологов из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канады</a>, антитела к коронавирусу сохраняются не менее трех месяцев после того, как человек переболел COVID-19 с явно выраженными симптомами. Результаты опубликованы в журнале Science Immunology (<a href="https://immunology.sciencemag.org/content/5/52/eabe0367" target="_blank" rel="nofollow noopener">статья 1</a>, <a href="https://immunology.sciencemag.org/content/5/52/eabe5511" target="_blank" rel="nofollow noopener">статья 2</a>).В ответ на вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, иммунная система человека вырабатывает белки, называемые антителами. В зависимости от того, как долго остаются в крови переболевшего антитела длительного действия IgG, зависит его защита от повторного заражения.В первом исследовании американские ученые взяли образцы крови у 343 бывших пациентов Массачусетской больницы общего профиля, перенесших COVID-19 в средней и тяжелой форме. Анализ проводили через четыре месяца после проявления первых симптомов. У большинства пациентов, у которых симптомы сохранялись в течение как минимум 14 дней, уровень IgG и через четыре месяца был повышенным. Это значит, что у них сохранились защитные антитела. Только три человека полностью потеряли за это время антитела IgG."Это означает, что люди, скорее всего, будут защищены на этот период времени", — приводятся в пресс-релизе больницы слова руководителя первого исследования, доктора Ришель Чарльз (Richelle Charles).В то же время авторы отмечают, что антитела IgA и IgM, нацеленные на домен связывания рецептора шипового белка вируса, снижались до низких уровней в течение двух с половиной месяцев или даже быстрее."Теперь мы можем определенно сказать, что если у пациента в настоящий момент есть иммунные ответы IgA и IgM, он, вероятно, был инфицирован в течение двух последних месяцев", — отмечает Чарльз.Во втором исследовании, которое провели канадские ученые, участвовали 402 бывших пациента из больницы Святого Михаила в <a href="http://ria.ru/location_Toronto/" target="_blank" data-auto="true">Торонто</a>. Как и в первом случае, авторы выяснили, что антитела IgA и IgM быстро распадались, а IgG оставались относительно долго — более трех месяцев — на высоком уровне. Максимальный зафиксированный срок сохранения антител IgG составил 115 дней. Впервые ученые обнаружили антитела не только в крови, но и в слюне. Это очень интересный вывод, считают исследователи, так как позволяет использовать слюну в качестве альтернативной биожидкости для тестирования на антитела. Особенно это актуально для выявления первично инфицированных — стандартный тест ПЦР — мазок из носа — эффективен только в первые несколько дней после заражения, а затем он теряет чувствительность. Для пациентов, у которых симптомы сохраняются не менее восьми дней, по мнению авторов, его можно дополнить тестом на антитела по слюне. Пиковые уровни IgG зафиксировали через 16-30 дней после появления симптомов. При этом уровни всех антител — IgG, IgM и IgA, специфичных к спайковому белку, в крови положительно коррелировали с уровнями, наблюдаемыми в образцах слюны."Наше исследование показывает, что антитела IgG против шипового белка вируса относительно устойчивы как в крови, так и в слюне, — приводятся в пресс-релизе Университета Торонто слова одного из авторов исследования, профессора Дженнифер Гоммерман (Jennifer Gommerman). — Слюна может служить альтернативой для тестирования на антитела. Хотя она не так чувствительна, как сыворотка, ее легко собрать".Результаты этих двух, проведенных независимо друг от друга исследований в целом совпадают и позволяют говорить о том, что у людей, переболевших COVID-19 с явными симптомами, иммунитет сохраняется как минимум в течение трех месяцев.

https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578326616.html

https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578218545.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, биология, здоровье, открытия - риа наука, канада, сша