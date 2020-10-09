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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578981307.html
Вирусолог рассказал, от чего зависит смертность от коронавируса
Смертность от COVID-19 связана исключительно с возрастом больных, заявил на пресс-конференции в Берлине ведущий вирусолог ФРГ, глава института вирусологии... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T11:26
2020-10-09T11:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
африка
сша
берлин (город)
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 9 окт - РИА Новости.</strong> Смертность от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank" rel="nofollow noopener">COVID-19</a> связана исключительно с возрастом больных, заявил на пресс-конференции в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> ведущий вирусолог <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a>, глава института вирусологии клиники Charite Кристиан Дорстен."Сложно сейчас сказать что-то новое. Вирус остается тем же. Многие вещи не изменились с научной точки зрения, просто стали более обостренными. Например, мы сейчас знаем довольно точно, что число умерших... остается почти постоянным и зависит прежде всего от возраста населения", - заявил Дорстен.По словам вирусолога, этим фактором объясняется, например, "почему некоторые страны на глобальном юге (имеются в виду некоторые страны <a href="http://ria.ru/location_Africa/" target="_blank" data-auto="true">Африки</a> - ред.) затронуты в меньшей степени"."Населения этих стран просто гораздо моложе, чем наше. Наше население довольно старое, старше, чем в среднем в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. И смертность от инфекции является параметром... тяжести заболевания, мы должны исходить из цифр в зоне 1% или даже больше по Германии", - добавил он.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
5
африка
сша
берлин (город)
РИА Новости
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353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, африка, сша, берлин (город), в мире

Вирусолог рассказал, от чего зависит смертность от коронавируса

11:26 09.10.2020
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Depositphotos / viz-arch
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 9 окт - РИА Новости. Смертность от COVID-19 связана исключительно с возрастом больных, заявил на пресс-конференции в Берлине ведущий вирусолог ФРГ, глава института вирусологии клиники Charite Кристиан Дорстен.
"Сложно сейчас сказать что-то новое. Вирус остается тем же. Многие вещи не изменились с научной точки зрения, просто стали более обостренными. Например, мы сейчас знаем довольно точно, что число умерших... остается почти постоянным и зависит прежде всего от возраста населения", - заявил Дорстен.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
По словам вирусолога, этим фактором объясняется, например, "почему некоторые страны на глобальном юге (имеются в виду некоторые страны Африки - ред.) затронуты в меньшей степени".
"Населения этих стран просто гораздо моложе, чем наше. Наше население довольно старое, старше, чем в среднем в США. И смертность от инфекции является параметром... тяжести заболевания, мы должны исходить из цифр в зоне 1% или даже больше по Германии", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАфрикаСШАБерлин (город)В мире
 
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