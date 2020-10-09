https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578981307.html

Вирусолог рассказал, от чего зависит смертность от коронавируса

Смертность от COVID-19 связана исключительно с возрастом больных, заявил на пресс-конференции в Берлине ведущий вирусолог ФРГ, глава института вирусологии... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T11:26

2020-10-09T11:26

2020-10-09T11:26

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

африка

сша

берлин (город)

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 9 окт - РИА Новости.</strong> Смертность от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank" rel="nofollow noopener">COVID-19</a> связана исключительно с возрастом больных, заявил на пресс-конференции в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> ведущий вирусолог <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a>, глава института вирусологии клиники Charite Кристиан Дорстен."Сложно сейчас сказать что-то новое. Вирус остается тем же. Многие вещи не изменились с научной точки зрения, просто стали более обостренными. Например, мы сейчас знаем довольно точно, что число умерших... остается почти постоянным и зависит прежде всего от возраста населения", - заявил Дорстен.По словам вирусолога, этим фактором объясняется, например, "почему некоторые страны на глобальном юге (имеются в виду некоторые страны <a href="http://ria.ru/location_Africa/" target="_blank" data-auto="true">Африки</a> - ред.) затронуты в меньшей степени"."Населения этих стран просто гораздо моложе, чем наше. Наше население довольно старое, старше, чем в среднем в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. И смертность от инфекции является параметром... тяжести заболевания, мы должны исходить из цифр в зоне 1% или даже больше по Германии", - добавил он.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

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африка

сша

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, африка, сша, берлин (город), в мире