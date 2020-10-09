https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578980398.html

Вирусолог рассказал, когда COVID-19 и человечество привыкнут друг к другу

Постепенно коронавирус и человечество друг к другу привыкнут, но это займет один-три года, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T11:22

2020-10-09T11:22

2020-10-09T11:25

распространение нового коронавируса

анатолий альтштейн

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Постепенно коронавирус и человечество друг к другу привыкнут, но это займет один-три года, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог <a href="https://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn" target="_blank">Анатолий Альтштейн</a>.Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на рекордные 12 126 до 1 272 238. Это выше максимальных пиковых показателей весеннего периода. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 3701, Санкт-Петербурге - 469, Подмосковье - 411."Я сторонник того, что постепенно вирус (COVID-19) и человечество друг к другу привыкнут. С одной стороны, вирус будет снижать свою патогенность и становиться более таким мягким. А с другой стороны, у людей развивается коллективный иммунитет, к которому добавится вакцинация. В результате мы друг к другу приспособимся, и он не будет нас убивать в таком высоком проценте, и мы будем с ним сосуществовать. Но этот процесс очень затяжной. Это не недели, не месяцы, Это может занять год-три", - рассказал Альтштейн.

https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578969009.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество