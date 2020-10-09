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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578978540.html
Вирусолог спрогнозировал пик распространения COVID-19 в России
Россия еще не достигла пика второй волны COVID-19, максимальные значения суточного прироста могут составить 15 тысяч, сообщил РИА Новости доктор медицинских... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T11:16
2020-10-09T11:33
распространение нового коронавируса
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Россия еще не достигла пика второй волны COVID-19, максимальные значения суточного прироста могут составить 15 тысяч, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог <a href="https://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn" target="_blank">Анатолий Альтштейн</a>.Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на рекордные 12 126 до 1 272 238. Это выше максимальных пиковых показателей весеннего периода. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 3701, Санкт-Петербурге - 469, Подмосковье - 411.Рассчитать точный прогноз по цифрам прироста, по мнению вирусолога, крайне сложно, поскольку влияние на показатели оказывает целая совокупность факторов."Я думаю, что это будет где-то на уровне 15 тысяч", - отметил Альтштейн, говоря о возможных пиковых показателях второй волны коронавируса в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Вирусолог спрогнозировал пик распространения COVID-19 в России

11:16 09.10.2020 (обновлено: 11:33 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМолодой человек у турникета с установленным дистанционным тепловизором на станции метро "Спартак" в Москве
Молодой человек у турникета с установленным дистанционным тепловизором на станции метро Спартак в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Россия еще не достигла пика второй волны COVID-19, максимальные значения суточного прироста могут составить 15 тысяч, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на рекордные 12 126 до 1 272 238. Это выше максимальных пиковых показателей весеннего периода. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 3701, Санкт-Петербурге - 469, Подмосковье - 411.

"(Осенний) сезон более благоприятный для развития подобных заболеваний. Поэтому я думаю, что сейчас мы еще не на пике. Скорее всего, увеличится еще, но может быть, не так уж сильно", - рассказал Альтштейн.

Рассчитать точный прогноз по цифрам прироста, по мнению вирусолога, крайне сложно, поскольку влияние на показатели оказывает целая совокупность факторов.
"Я думаю, что это будет где-то на уровне 15 тысяч", - отметил Альтштейн, говоря о возможных пиковых показателях второй волны коронавируса в России.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльтштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
 
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