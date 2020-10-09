Вирусолог спрогнозировал пик распространения COVID-19 в России
11:16 09.10.2020 (обновлено: 11:33 09.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМолодой человек у турникета с установленным дистанционным тепловизором на станции метро "Спартак" в Москве
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Россия еще не достигла пика второй волны COVID-19, максимальные значения суточного прироста могут составить 15 тысяч, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на рекордные 12 126 до 1 272 238. Это выше максимальных пиковых показателей весеннего периода. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 3701, Санкт-Петербурге - 469, Подмосковье - 411.
"(Осенний) сезон более благоприятный для развития подобных заболеваний. Поэтому я думаю, что сейчас мы еще не на пике. Скорее всего, увеличится еще, но может быть, не так уж сильно", - рассказал Альтштейн.
Рассчитать точный прогноз по цифрам прироста, по мнению вирусолога, крайне сложно, поскольку влияние на показатели оказывает целая совокупность факторов.
"Я думаю, что это будет где-то на уровне 15 тысяч", - отметил Альтштейн, говоря о возможных пиковых показателях второй волны коронавируса в России.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.