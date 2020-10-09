https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578978540.html

Вирусолог спрогнозировал пик распространения COVID-19 в России

Россия еще не достигла пика второй волны COVID-19, максимальные значения суточного прироста могут составить 15 тысяч, сообщил РИА Новости доктор медицинских... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T11:16

2020-10-09T11:16

2020-10-09T11:33

распространение нового коронавируса

анатолий альтштейн

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Россия еще не достигла пика второй волны COVID-19, максимальные значения суточного прироста могут составить 15 тысяч, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог <a href="https://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn" target="_blank">Анатолий Альтштейн</a>.Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на рекордные 12 126 до 1 272 238. Это выше максимальных пиковых показателей весеннего периода. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 3701, Санкт-Петербурге - 469, Подмосковье - 411.Рассчитать точный прогноз по цифрам прироста, по мнению вирусолога, крайне сложно, поскольку влияние на показатели оказывает целая совокупность факторов."Я думаю, что это будет где-то на уровне 15 тысяч", - отметил Альтштейн, говоря о возможных пиковых показателях второй волны коронавируса в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество