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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578975330.html
Вирусолог оценил математические модели по распространению COVID-19
Предсказать математически распространение коронавируса никто не может, поскольку он не похож на обычные инфекции, считает директор Института медицинской... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T11:04
2020-10-09T11:04
распространение нового коронавируса
александр лукашев
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
европа
израиль
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Предсказать математически распространение <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> никто не может, поскольку он не похож на обычные инфекции, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН.Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на рекордные 12 126 до 1 272 238. Это выше максимальных пиковых показателей весеннего периода. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 3701, Санкт-Петербурге - 469, Подмосковье - 411."Предсказывать как-то математически (распространение коронавируса) никто не может, потому что по многим показателям коронавирус не похож на обычные инфекции, для которых разрабатывались математические модели. Потому что есть очень широкая бессимптомная циркуляция вируса, потому что болеют не все, потому что мы не знаем, где вообще проходит граница между больными и здоровыми и иммунными и неиммунными", - рассказал Лукашев РИА Новости.Однако косвенно оценить риски и масштабы, по мнению эксперта, можно исходя из опыта других стран."В целом по стране в Соединенных Штатах вторая волна была примерно в два раза выше первой, в <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиле</a> - примерно в три раза выше, в странах <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> - тоже примерно в два раза выше. У нас в разных регионах ситуация будет развиваться, конечно, совершенно по-разному. Но в целом ситуация является ничуть не более благоприятной, чем она была весной, в плане роста заболеваемости. Конечно, в плане возможности лечения ситуация намного лучше. И в плане доступности средств индивидуальной профилактики", - отметил Лукашев.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578974123.html
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александр лукашев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, европа, израиль, общество

Вирусолог оценил математические модели по распространению COVID-19

11:04 09.10.2020
 
© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Depositphotos / ralwel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Предсказать математически распространение коронавируса никто не может, поскольку он не похож на обычные инфекции, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН.
Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на рекордные 12 126 до 1 272 238. Это выше максимальных пиковых показателей весеннего периода. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 3701, Санкт-Петербурге - 469, Подмосковье - 411.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
"Предсказывать как-то математически (распространение коронавируса) никто не может, потому что по многим показателям коронавирус не похож на обычные инфекции, для которых разрабатывались математические модели. Потому что есть очень широкая бессимптомная циркуляция вируса, потому что болеют не все, потому что мы не знаем, где вообще проходит граница между больными и здоровыми и иммунными и неиммунными", - рассказал Лукашев РИА Новости.
Однако косвенно оценить риски и масштабы, по мнению эксперта, можно исходя из опыта других стран.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 10:59Распространение нового коронавируса
Вирусолог оценил темпы распространения коронавируса в Росии
"В целом по стране в Соединенных Штатах вторая волна была примерно в два раза выше первой, в Израиле - примерно в три раза выше, в странах Европы - тоже примерно в два раза выше. У нас в разных регионах ситуация будет развиваться, конечно, совершенно по-разному. Но в целом ситуация является ничуть не более благоприятной, чем она была весной, в плане роста заболеваемости. Конечно, в плане возможности лечения ситуация намного лучше. И в плане доступности средств индивидуальной профилактики", - отметил Лукашев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
 
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Распространение нового коронавирусаАлександр ЛукашевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЕвропаИзраильОбщество
 
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