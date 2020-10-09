https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578975330.html

Вирусолог оценил математические модели по распространению COVID-19

Предсказать математически распространение коронавируса никто не может, поскольку он не похож на обычные инфекции, считает директор Института медицинской... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T11:04

2020-10-09T11:04

2020-10-09T11:04

распространение нового коронавируса

александр лукашев

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

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израиль

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Предсказать математически распространение <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> никто не может, поскольку он не похож на обычные инфекции, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН.Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на рекордные 12 126 до 1 272 238. Это выше максимальных пиковых показателей весеннего периода. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 3701, Санкт-Петербурге - 469, Подмосковье - 411."Предсказывать как-то математически (распространение коронавируса) никто не может, потому что по многим показателям коронавирус не похож на обычные инфекции, для которых разрабатывались математические модели. Потому что есть очень широкая бессимптомная циркуляция вируса, потому что болеют не все, потому что мы не знаем, где вообще проходит граница между больными и здоровыми и иммунными и неиммунными", - рассказал Лукашев РИА Новости.Однако косвенно оценить риски и масштабы, по мнению эксперта, можно исходя из опыта других стран."В целом по стране в Соединенных Штатах вторая волна была примерно в два раза выше первой, в <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиле</a> - примерно в три раза выше, в странах <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> - тоже примерно в два раза выше. У нас в разных регионах ситуация будет развиваться, конечно, совершенно по-разному. Но в целом ситуация является ничуть не более благоприятной, чем она была весной, в плане роста заболеваемости. Конечно, в плане возможности лечения ситуация намного лучше. И в плане доступности средств индивидуальной профилактики", - отметил Лукашев.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578974123.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, европа, израиль, общество