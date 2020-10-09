https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578974123.html

Вирусолог оценил темпы распространения коронавируса в Росии

Если заболеваемость коронавирусом будет расти такими темпами, как сейчас, основная масса населения РФ встретится с ним до конца текущего сезона, считает... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T10:59

2020-10-09T10:59

2020-10-09T10:59

распространение нового коронавируса

александр лукашев

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Если заболеваемость <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> будет расти такими темпами, как сейчас, основная масса населения РФ встретится с ним до конца текущего сезона, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-lukashev/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашев</a>.Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на рекордные 12 126 до 1 272 238. Это выше максимальных пиковых показателей весеннего периода. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 3701, Санкт-Петербурге - 469, Подмосковье - 411."Если заболеваемость (коронавирусом) будет расти такими темпами, как сейчас, то уже очень значительная часть населения встретится с вирусом. Не обязательно заболеет, потому что большая часть случаев бессимптомная, но, по крайней мере, встретится с вирусом еще до конца этого сезона", - рассказал Лукашев РИА Новости.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество