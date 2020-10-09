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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578974010.html
В Москве за сутки госпитализировали 1001 человека с коронавирусом
Количество новых случаев коронавируса в Москве за неделю увеличилось на 53%, за сутки госпитализировано более тысячи больных, на ИВЛ находится 250 человек,... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T10:58
2020-10-09T11:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Количество новых случаев коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за неделю увеличилось на 53%, за сутки госпитализировано более тысячи больных, на ИВЛ находится 250 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице подтвержден 3701 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 53% больше, чем за предыдущую. За сутки госпитализирован 1001 пациент с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 12% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 250 человек", - сообщили в штабе.Также, согласно данным штаба, 13% среди заболевших - дети, 40,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,5% – от 46 до 65 лет."Еще 11,2% - от 66 до 79 лет. Также 5,2% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - добавили в оперштабе.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, происшествия

В Москве за сутки госпитализировали 1001 человека с коронавирусом

10:58 09.10.2020 (обновлено: 11:39 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Врач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
 Врач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Количество новых случаев коронавируса в Москве за неделю увеличилось на 53%, за сутки госпитализировано более тысячи больных, на ИВЛ находится 250 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтвержден 3701 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 53% больше, чем за предыдущую. За сутки госпитализирован 1001 пациент с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 12% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 250 человек", - сообщили в штабе.
Также, согласно данным штаба, 13% среди заболевших - дети, 40,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,5% – от 46 до 65 лет.
"Еще 11,2% - от 66 до 79 лет. Также 5,2% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - добавили в оперштабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваПроисшествия
 
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