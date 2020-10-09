https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578970038.html
В Москве выявили 3701 новый случай заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в России за минувшие сутки зарегистрировано в Москве - 3701, Петербурге - 469, Подмосковье - 411, сообщили журналистам в РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T10:45
2020-10-09T10:45
2020-10-09T10:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России за минувшие сутки зарегистрировано в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 3701, Петербурге - 469, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> - 411, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3701, 2. <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a> - 469, 3. Московская область - 411", - говорится в сообщении.Наименьшее число случаев зафиксировано в Чечне – 6, Чукотском автономном округе – 4 и Ненецком автономном округе – 2.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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санкт-петербург
РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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