https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578969515.html

В России за сутки умер 201 человек с коронавирусом

За сутки в России умер 201 человек с COVID-19, за все время - 22 257, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T10:44

2020-10-09T10:44

2020-10-09T10:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

санкт-петербург

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> За сутки в России умер 201 человек с COVID-19, за все время - 22 257, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтвержден 201 летальный случай… За весь период по России умерло 22 257 человек", - говорится в сообщении.В частности, 33 человека умерли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, 22 – в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

москва

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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