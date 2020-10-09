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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578958376.html
Эксперт оценила необходимость повторной самоизоляции из-за коронавируса
Масштабная самоизоляция, аналогичная апрельской, не даст такого же эффекта, как весной, но повлечет дополнительные бюджетные траты, заявила РИА Новости доцент... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T09:35
2020-10-09T09:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
рэу имени г. в. плеханова
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Масштабная самоизоляция, аналогичная апрельской, не даст такого же эффекта, как весной, но повлечет дополнительные бюджетные траты, заявила РИА Новости доцент кафедры экономической теории <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_ehkonomicheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">РЭУ им. Г. В. Плеханова</a> Ольга Лебединская."Меры правительства должны быть направлены скорее на формирование личной заинтересованности граждан в скорейшем окончании пандемии, соблюдении медицинских рекомендаций. Масштабная самоизоляция, аналогичная апрельской уже не даст того эффекта, но цена ее будет выше. Могу лишь предположить, что опыт <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> будет ориентиром для регионов", - сказала она.Тем не менее, по словам эксперта, несмотря на определенные риски, самоизоляция все еще остается одной из самых действенных мер. "Вопрос в том, на что готовы пойти региональные правительства. Ведь самоизоляция однозначно повлечёт за собой необходимость выплат пособий", - подчеркнула Лебединская.Собеседница агентства подчеркнула, что для еще не оправившейся после первой волны пандемии экономики текущий прирост заболевших становится тяжелым ударом. Согласно данным эксперта, в самом лучшем варианте больной проводит две недели в больнице и две недели дома, выпадая на это время из процесса создания ВВП, и его временную нетрудоспособность придется оплачивать из бюджета.При этом потенциальный набор инструментов реагирования властей достаточно узок, в том числе из-за отсутствия потребительского оптимизма и предпринимательской уверенности, поэтому вызов сейчас гораздо более серьезен, чем весной. "Сокращает эти возможности и состояние неопределенности в этимологии заболевания, усилия тысяч адвокатов, которые опротестовывают штрафы за нарушение режима самоизоляции, оскудевшая госказна. С другой стороны, люди стали намного осторожнее, самодисциплина их повысилась", - добавила эксперт.Всего на сегодняшний день в России выявлено 1,26 миллиона случаев заболевания <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22,1 тысячи летальных исходов, выздоровели чуть более 1 миллиона человек.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20201009/transport-1578944386.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, рэу имени г. в. плеханова, москва, общество

Эксперт оценила необходимость повторной самоизоляции из-за коронавируса

09:35 09.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Масштабная самоизоляция, аналогичная апрельской, не даст такого же эффекта, как весной, но повлечет дополнительные бюджетные траты, заявила РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.
"Меры правительства должны быть направлены скорее на формирование личной заинтересованности граждан в скорейшем окончании пандемии, соблюдении медицинских рекомендаций. Масштабная самоизоляция, аналогичная апрельской уже не даст того эффекта, но цена ее будет выше. Могу лишь предположить, что опыт Москвы будет ориентиром для регионов", - сказала она.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Тем не менее, по словам эксперта, несмотря на определенные риски, самоизоляция все еще остается одной из самых действенных мер. "Вопрос в том, на что готовы пойти региональные правительства. Ведь самоизоляция однозначно повлечёт за собой необходимость выплат пособий", - подчеркнула Лебединская.
Собеседница агентства подчеркнула, что для еще не оправившейся после первой волны пандемии экономики текущий прирост заболевших становится тяжелым ударом. Согласно данным эксперта, в самом лучшем варианте больной проводит две недели в больнице и две недели дома, выпадая на это время из процесса создания ВВП, и его временную нетрудоспособность придется оплачивать из бюджета.
Пассажиры петербургского метрополитена в масках - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
04:14Распространение нового коронавируса
Названы способы уберечься от коронавируса в общественном транспорте
При этом потенциальный набор инструментов реагирования властей достаточно узок, в том числе из-за отсутствия потребительского оптимизма и предпринимательской уверенности, поэтому вызов сейчас гораздо более серьезен, чем весной. "Сокращает эти возможности и состояние неопределенности в этимологии заболевания, усилия тысяч адвокатов, которые опротестовывают штрафы за нарушение режима самоизоляции, оскудевшая госказна. С другой стороны, люди стали намного осторожнее, самодисциплина их повысилась", - добавила эксперт.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1,26 миллиона случаев заболевания коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22,1 тысячи летальных исходов, выздоровели чуть более 1 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРЭУ имени Г. В. ПлехановаМоскваОбщество
 
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