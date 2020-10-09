https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578958376.html

Эксперт оценила необходимость повторной самоизоляции из-за коронавируса

Масштабная самоизоляция, аналогичная апрельской, не даст такого же эффекта, как весной, но повлечет дополнительные бюджетные траты, заявила РИА Новости доцент... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T09:35

2020-10-09T09:35

2020-10-09T09:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

рэу имени г. в. плеханова

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Масштабная самоизоляция, аналогичная апрельской, не даст такого же эффекта, как весной, но повлечет дополнительные бюджетные траты, заявила РИА Новости доцент кафедры экономической теории <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_ehkonomicheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">РЭУ им. Г. В. Плеханова</a> Ольга Лебединская."Меры правительства должны быть направлены скорее на формирование личной заинтересованности граждан в скорейшем окончании пандемии, соблюдении медицинских рекомендаций. Масштабная самоизоляция, аналогичная апрельской уже не даст того эффекта, но цена ее будет выше. Могу лишь предположить, что опыт <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> будет ориентиром для регионов", - сказала она.Тем не менее, по словам эксперта, несмотря на определенные риски, самоизоляция все еще остается одной из самых действенных мер. "Вопрос в том, на что готовы пойти региональные правительства. Ведь самоизоляция однозначно повлечёт за собой необходимость выплат пособий", - подчеркнула Лебединская.Собеседница агентства подчеркнула, что для еще не оправившейся после первой волны пандемии экономики текущий прирост заболевших становится тяжелым ударом. Согласно данным эксперта, в самом лучшем варианте больной проводит две недели в больнице и две недели дома, выпадая на это время из процесса создания ВВП, и его временную нетрудоспособность придется оплачивать из бюджета.При этом потенциальный набор инструментов реагирования властей достаточно узок, в том числе из-за отсутствия потребительского оптимизма и предпринимательской уверенности, поэтому вызов сейчас гораздо более серьезен, чем весной. "Сокращает эти возможности и состояние неопределенности в этимологии заболевания, усилия тысяч адвокатов, которые опротестовывают штрафы за нарушение режима самоизоляции, оскудевшая госказна. С другой стороны, люди стали намного осторожнее, самодисциплина их повысилась", - добавила эксперт.Всего на сегодняшний день в России выявлено 1,26 миллиона случаев заболевания <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22,1 тысячи летальных исходов, выздоровели чуть более 1 миллиона человек.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20201009/transport-1578944386.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, рэу имени г. в. плеханова, москва, общество