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Распространение нового коронавируса
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В Москве 1424 пациента вылечились от коронавируса за сутки
Еще 1424 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего врачи вылечили более 259 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T09:07
2020-10-09T09:07
анастасия ракова
общество
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Еще 1424 пациента вылечились от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, всего врачи вылечили более 259 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1424 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 259 127", - сообщила Ракова.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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анастасия ракова , общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва

В Москве 1424 пациента вылечились от коронавируса за сутки

09:07 09.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи у больницы в Коммунарке
Машины скорой помощи у больницы в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Еще 1424 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего врачи вылечили более 259 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1424 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 259 127", - сообщила Ракова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнастасия РаковаОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМосква
 
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