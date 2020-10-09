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https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578952597.html
Врачи оценили данные о побочных эффектах препарата от COVID-19
Врачи критически оценили сообщения о побочных эффектах российского препарата от COVID-19 "Фавипиравир". РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T08:58
2020-10-09T08:59
распространение нового коронавируса
галина кожевникова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей бабаков
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. </strong>Врачи критически оценили сообщения о побочных эффектах российского препарата от COVID-19 "Фавипиравир".Так, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Babakov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Бабак</a> подчеркнул, что "Фавипиравир" сейчас является единственным средством от COVID-19 в России, которое "хоть как-то воздействует на коронавирус". По его словам, побочные эффекты в рамках рекомендованной дозы препарата крайне редки, и их находят только при превышении такой нормы."Кроме того, чтобы говорить, что именно от этого есть некий сторонний эффект, нужны доказательства", — сказал Бабак в комментарии <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК.</a>Врач-инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН <a href="http://ria.ru/person_galina-kozhevnikova/" target="_blank" data-auto="true">Галина Кожевникова</a> также указала на необходимость точного определения причины побочных эффектов, поскольку они могут заключаться не в приеме данного препарата. "Это достаточно обычное явление, и всегда нужно относиться к этому очень критически, устанавливать причинно-следственную связь", — сказала она.Ранее информационный центр по вопросам фармакотерапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией "ФармаCOVID" на базе Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Минздрава опубликовал документ, в котором говорится, что у препарата от COVID-19 и средств на его основе возможен побочный эффект в виде "моторных нарушений".
https://ria.ru/20201009/transport-1578944386.html
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галина кожевникова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей бабаков, здоровье - общество

Врачи оценили данные о побочных эффектах препарата от COVID-19

08:58 09.10.2020 (обновлено: 08:59 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев Таблетки противовирусного препарата для лечения COVID-19 "Фавипиравир", которые производятся на предприятии группы компаний "ХимРар"
 Таблетки противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир, которые производятся на предприятии группы компаний ХимРар - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Врачи критически оценили сообщения о побочных эффектах российского препарата от COVID-19 "Фавипиравир".
Так, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак подчеркнул, что "Фавипиравир" сейчас является единственным средством от COVID-19 в России, которое "хоть как-то воздействует на коронавирус". По его словам, побочные эффекты в рамках рекомендованной дозы препарата крайне редки, и их находят только при превышении такой нормы.
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"Кроме того, чтобы говорить, что именно от этого есть некий сторонний эффект, нужны доказательства", — сказал Бабак в комментарии РБК.
Врач-инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова также указала на необходимость точного определения причины побочных эффектов, поскольку они могут заключаться не в приеме данного препарата.
"Это достаточно обычное явление, и всегда нужно относиться к этому очень критически, устанавливать причинно-следственную связь", — сказала она.
Ранее информационный центр по вопросам фармакотерапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией "ФармаCOVID" на базе Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Минздрава опубликовал документ, в котором говорится, что у препарата от COVID-19 и средств на его основе возможен побочный эффект в виде "моторных нарушений".
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Распространение нового коронавирусаГалина КожевниковаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей БабаковЗдоровье - Общество
 
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