Врачи оценили данные о побочных эффектах препарата от COVID-19
08:58 09.10.2020 (обновлено: 08:59 09.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Майшев Таблетки противовирусного препарата для лечения COVID-19 "Фавипиравир", которые производятся на предприятии группы компаний "ХимРар"
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Врачи критически оценили сообщения о побочных эффектах российского препарата от COVID-19 "Фавипиравир".
Так, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак подчеркнул, что "Фавипиравир" сейчас является единственным средством от COVID-19 в России, которое "хоть как-то воздействует на коронавирус". По его словам, побочные эффекты в рамках рекомендованной дозы препарата крайне редки, и их находят только при превышении такой нормы.
"Кроме того, чтобы говорить, что именно от этого есть некий сторонний эффект, нужны доказательства", — сказал Бабак в комментарии РБК.
Врач-инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова также указала на необходимость точного определения причины побочных эффектов, поскольку они могут заключаться не в приеме данного препарата.
"Это достаточно обычное явление, и всегда нужно относиться к этому очень критически, устанавливать причинно-следственную связь", — сказала она.
Ранее информационный центр по вопросам фармакотерапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией "ФармаCOVID" на базе Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Минздрава опубликовал документ, в котором говорится, что у препарата от COVID-19 и средств на его основе возможен побочный эффект в виде "моторных нарушений".