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Врач назвала продукты, от которых стоит отказаться в пандемию
Фастфуд, консервы и жареная пища – не лучший набор продуктов для поддержания иммунитета, а следовательно и употребления в период пандемии коронавируса, заявила... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T06:07
2020-10-09T06:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.</strong> Фастфуд, консервы и жареная пища – не лучший набор продуктов для поддержания иммунитета, а следовательно и употребления в период пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, заявила врач эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Московской области Ольга Ненастина, отметив, что не лишнем также будет исключить из рациона и сахар, поскольку он негативно влияет на стенки сосудов.По словам эксперта, в этот тревожный для населения период иммунитет нужно поддерживать, а не ослаблять, поэтому особенно важно получать достаточное количество витаминов и минералов, которые содержатся в овощах и салатной зелени.Желательно, чтобы в рационе присутствовала рыба, морепродукты, птица, молочные продукты, посоветовала Ненастина. Также надо больше пить жидкостей."Коронавирус в основном опасен для пожилых, поэтому важно, чтобы в их рационе было достаточное количество белка, витаминов. Не рекомендуется часто употреблять красное мясо, но раз в неделю в рационе оно должно присутствовать", - рассказала врач, отметив, что усилить иммунитет лишь продуктами нельзя, нужно больше двигаться, дышать свежим воздухом и избегать стрессов. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Врач назвала продукты, от которых стоит отказаться в пандемию

06:07 09.10.2020
 
© Fotolia / alexandre zveigerСтудент обедает за компьютером
Студент обедает за компьютером - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Fotolia / alexandre zveiger
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Фастфуд, консервы и жареная пища – не лучший набор продуктов для поддержания иммунитета, а следовательно и употребления в период пандемии коронавируса, заявила врач эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Московской области Ольга Ненастина, отметив, что не лишнем также будет исключить из рациона и сахар, поскольку он негативно влияет на стенки сосудов.
"От консервов в принципе нужно отказаться - такие промышленно переработанные продукты обделены питательной ценностью. Стоит избегать и сахара, потому что он негативно влияет как на проницаемость сосудистой стенки, так и на рост бактерий. Кроме того, лучше сократить потребление жареной пищи и фастфуда", - рассказала РИА Новости Ненастина.
По словам эксперта, в этот тревожный для населения период иммунитет нужно поддерживать, а не ослаблять, поэтому особенно важно получать достаточное количество витаминов и минералов, которые содержатся в овощах и салатной зелени.
Желательно, чтобы в рационе присутствовала рыба, морепродукты, птица, молочные продукты, посоветовала Ненастина. Также надо больше пить жидкостей.
"Коронавирус в основном опасен для пожилых, поэтому важно, чтобы в их рационе было достаточное количество белка, витаминов. Не рекомендуется часто употреблять красное мясо, но раз в неделю в рационе оно должно присутствовать", - рассказала врач, отметив, что усилить иммунитет лишь продуктами нельзя, нужно больше двигаться, дышать свежим воздухом и избегать стрессов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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