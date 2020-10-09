https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578945573.html

Врач назвала продукты, от которых стоит отказаться в пандемию

Фастфуд, консервы и жареная пища – не лучший набор продуктов для поддержания иммунитета, а следовательно и употребления в период пандемии коронавируса, заявила... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T06:07

2020-10-09T06:07

2020-10-09T06:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/148335/77/1483357765_0:585:5616:3744_1400x0_80_0_0_94fa634e6beff207b75381ffd3826d10.jpg

<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.</strong> Фастфуд, консервы и жареная пища – не лучший набор продуктов для поддержания иммунитета, а следовательно и употребления в период пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, заявила врач эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Московской области Ольга Ненастина, отметив, что не лишнем также будет исключить из рациона и сахар, поскольку он негативно влияет на стенки сосудов.По словам эксперта, в этот тревожный для населения период иммунитет нужно поддерживать, а не ослаблять, поэтому особенно важно получать достаточное количество витаминов и минералов, которые содержатся в овощах и салатной зелени.Желательно, чтобы в рационе присутствовала рыба, морепродукты, птица, молочные продукты, посоветовала Ненастина. Также надо больше пить жидкостей."Коронавирус в основном опасен для пожилых, поэтому важно, чтобы в их рационе было достаточное количество белка, витаминов. Не рекомендуется часто употреблять красное мясо, но раз в неделю в рационе оно должно присутствовать", - рассказала врач, отметив, что усилить иммунитет лишь продуктами нельзя, нужно больше двигаться, дышать свежим воздухом и избегать стрессов. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

5

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество