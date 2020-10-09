https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578945430.html

Эксперт рассказал, когда стоит ждать пика заболеваемости COVID-19

Пик заболеваемости коронавирусом в России можно ожидать к середине ноября, а после новогодних праздников ситуация должна стабилизироваться, заявила РИА Новости... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T06:04

2020-10-09T06:04

2020-10-09T06:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Пик заболеваемости <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> можно ожидать к середине ноября, а после новогодних праздников ситуация должна стабилизироваться, заявила РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская."Пик заболеваемости можно ожидать к середине ноября, а после новогодних праздников ситуация должна стабилизироваться", - сказала она.Как объяснила собеседница агентства, показатели прироста заболевших на текущем этапе на самом деле не так страшны: диагностика стала лучше, тестов для выявления вируса проводится все больше. Немаловажны и особенности расчета статистических показателей - количество заразившихся на 100 тысяч населения и коэффициент распространения инфекции (Rt)."Сложно сказать, какой вариант "безболезненнее" для экономики: апрельский, когда до 70% всех заболевших концентрировались в нескольких крупных агломерациях или октябрьский, когда наблюдается рост во многих субъектах", - заключила эксперт.Всего на сегодняшний день в России выявлено 1,26 миллиона случаев заболеванием коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22,1 тысячи летальных исходов, выздоровели чуть более 1 миллиона человек. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество