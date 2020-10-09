https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578945430.html
Эксперт рассказал, когда стоит ждать пика заболеваемости COVID-19
Пик заболеваемости коронавирусом в России можно ожидать к середине ноября, а после новогодних праздников ситуация должна стабилизироваться, заявила РИА Новости... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T06:04
2020-10-09T06:04
2020-10-09T06:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Пик заболеваемости <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> можно ожидать к середине ноября, а после новогодних праздников ситуация должна стабилизироваться, заявила РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская."Пик заболеваемости можно ожидать к середине ноября, а после новогодних праздников ситуация должна стабилизироваться", - сказала она.Как объяснила собеседница агентства, показатели прироста заболевших на текущем этапе на самом деле не так страшны: диагностика стала лучше, тестов для выявления вируса проводится все больше. Немаловажны и особенности расчета статистических показателей - количество заразившихся на 100 тысяч населения и коэффициент распространения инфекции (Rt)."Сложно сказать, какой вариант "безболезненнее" для экономики: апрельский, когда до 70% всех заболевших концентрировались в нескольких крупных агломерациях или октябрьский, когда наблюдается рост во многих субъектах", - заключила эксперт.Всего на сегодняшний день в России выявлено 1,26 миллиона случаев заболеванием коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22,1 тысячи летальных исходов, выздоровели чуть более 1 миллиона человек. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.
Пик заболеваемости коронавирусом
в России
можно ожидать к середине ноября, а после новогодних праздников ситуация должна стабилизироваться, заявила РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.
"Пик заболеваемости можно ожидать к середине ноября, а после новогодних праздников ситуация должна стабилизироваться", - сказала она.
Как объяснила собеседница агентства, показатели прироста заболевших на текущем этапе на самом деле не так страшны: диагностика стала лучше, тестов для выявления вируса проводится все больше. Немаловажны и особенности расчета статистических показателей - количество заразившихся на 100 тысяч населения и коэффициент распространения инфекции (Rt).
"Например, лидерами по числу заразившихся на 100 тысяч человек на сегодняшний день являются Ямало-Ненецкий АО (3070,1, Rt 1,09), Калмыкия (2556,5, Rt 0,98) и Москва (2543,6), в то время как лидерами по приросту стали Курганская область (Rt 1,55) с числом заражений 494,1 на 100 тысяч человек, Орловская область (Rt 1,4), Еврейская АО (Rt 1,39) с числом заражений 690,1. При такой низкой базе сравнения даже незначительное увеличение числа заболевших даст скачок темпа прироста", - пояснила Лебединская.
"Сложно сказать, какой вариант "безболезненнее" для экономики: апрельский, когда до 70% всех заболевших концентрировались в нескольких крупных агломерациях или октябрьский, когда наблюдается рост во многих субъектах", - заключила эксперт.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1,26 миллиона случаев заболеванием коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22,1 тысячи летальных исходов, выздоровели чуть более 1 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.