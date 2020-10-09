https://ria.ru/20201009/konstitutsiya-1579047061.html

Лукашенко рассказал о работе над поправками в Конституцию Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что о ходе работы над поправками в конституцию республики гражданам будет доложено на Всебелорусском народном... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T15:37

2020-10-09T15:37

2020-10-09T16:05

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577641931_0:0:3066:1725_1400x0_80_0_0_e8a3e65348ba0d8e929b63d00a5e36c9.jpg

<strong>МИНСК, 9 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что о ходе работы над поправками в конституцию республики гражданам будет доложено на Всебелорусском народном собрании.Как передает Sputnik Беларусь в своем<a href="https://t.me/sputnikby/7059" target="_blank" rel="nofollow noopener"> <u>Telegram</u></a>-канале, Лукашенко в пятницу провел совещание "по актуальным вопросам". Президент, в частности, отметил важную роль Всебелорусского народного собрания в обсуждении конституционной реформы в стране."Первый этап, где мы должны доложить населению о нашей работе в этом направлении, - Всебелорусское народное собрание. Уже сегодня надо подумать, как мы его будем проводить: создать, прежде всего, оргкомитет и провести выборы на Всебелорусское народное собрание, определившись с численностью, исходя из опыта", - сказал президент.По его словам, процесс подготовки поправок в конституцию следует максимально приблизить к рядовым гражданам, и для этого по поручению президента в регионах создаются диалоговые площадки."Сегодня парламент собирает предложения по конституции. Хорошо. Пусть депутаты собирают эти предложения от народа. Но эта работа не даст такого результата, как диалог, который вы разворачиваете в областях. Приглашайте туда разных людей. Вы должны слушать и слышать разные точки зрения. И когда мы изучим эти вопросы - конституции, управления, самоуправления, местного управления, экономические вопросы, - мы их обсудим здесь, в центре, вплоть до президента, и вынесем на Всебелорусское народное собрание. Вот такая формула должна быть. В данную работу будут включены и уже включаются все созидательные силы общества", - заметил Лукашенко.При этом он обратил внимание, что даже в рамках действующей конституции страны происходит постепенная передача части полномочий президента на уровень правительства и губернаторов - например, это касается методов и форм управления, решения земельных вопросов.Всебелорусское народное собрание - общее собрание представителей белорусского правительства и других ветвей власти, руководителей и сотрудников предприятий, деятелей науки и культуры. Мероприятие проводится раз в пять лет, до этого оно было организовано в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в июне 2016 года.Второго октября нижняя палата парламента Белоруссии - Палата представителей - объявила до 25 октября сбор предложений граждан по внесению изменений в конституцию Белоруссии. До этого спикер нижней палаты парламента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Andrejjchenko/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Андрейченко</a> заявил, что в обществе созрел определенный запрос на перемены, и поручил в этой связи депутатам изучить мнение граждан по поводу реформы конституции.Ранее Лукашенко заявлял, что проект обновленной конституции страны будет вынесен на общественное обсуждение перед проведением референдума. Как отмечал глава государства, готовится уже третий вариант проекта конституции, поскольку два предыдущих его не устроили. Лукашенко заявлял, что разработка новой белорусской конституции должна сопровождаться выработкой единого видения, какой страна должна стать в перспективе.

https://ria.ru/20201009/lukashenko-1579034270.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201009/lukashenko-1579032053.html

https://ria.ru/20201009/belorussiya-1579001122.html

3

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире