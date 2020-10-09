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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201009/konstitutsiya-1579047061.html
Лукашенко рассказал о работе над поправками в Конституцию Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что о ходе работы над поправками в конституцию республики гражданам будет доложено на Всебелорусском народном... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T15:37
2020-10-09T16:05
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 9 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что о ходе работы над поправками в конституцию республики гражданам будет доложено на Всебелорусском народном собрании.Как передает Sputnik Беларусь в своем<a href="https://t.me/sputnikby/7059" target="_blank" rel="nofollow noopener"> <u>Telegram</u></a>-канале, Лукашенко в пятницу провел совещание "по актуальным вопросам". Президент, в частности, отметил важную роль Всебелорусского народного собрания в обсуждении конституционной реформы в стране."Первый этап, где мы должны доложить населению о нашей работе в этом направлении, - Всебелорусское народное собрание. Уже сегодня надо подумать, как мы его будем проводить: создать, прежде всего, оргкомитет и провести выборы на Всебелорусское народное собрание, определившись с численностью, исходя из опыта", - сказал президент.По его словам, процесс подготовки поправок в конституцию следует максимально приблизить к рядовым гражданам, и для этого по поручению президента в регионах создаются диалоговые площадки."Сегодня парламент собирает предложения по конституции. Хорошо. Пусть депутаты собирают эти предложения от народа. Но эта работа не даст такого результата, как диалог, который вы разворачиваете в областях. Приглашайте туда разных людей. Вы должны слушать и слышать разные точки зрения. И когда мы изучим эти вопросы - конституции, управления, самоуправления, местного управления, экономические вопросы, - мы их обсудим здесь, в центре, вплоть до президента, и вынесем на Всебелорусское народное собрание. Вот такая формула должна быть. В данную работу будут включены и уже включаются все созидательные силы общества", - заметил Лукашенко.При этом он обратил внимание, что даже в рамках действующей конституции страны происходит постепенная передача части полномочий президента на уровень правительства и губернаторов - например, это касается методов и форм управления, решения земельных вопросов.Всебелорусское народное собрание - общее собрание представителей белорусского правительства и других ветвей власти, руководителей и сотрудников предприятий, деятелей науки и культуры. Мероприятие проводится раз в пять лет, до этого оно было организовано в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в июне 2016 года.Второго октября нижняя палата парламента Белоруссии - Палата представителей - объявила до 25 октября сбор предложений граждан по внесению изменений в конституцию Белоруссии. До этого спикер нижней палаты парламента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Andrejjchenko/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Андрейченко</a> заявил, что в обществе созрел определенный запрос на перемены, и поручил в этой связи депутатам изучить мнение граждан по поводу реформы конституции.Ранее Лукашенко заявлял, что проект обновленной конституции страны будет вынесен на общественное обсуждение перед проведением референдума. Как отмечал глава государства, готовится уже третий вариант проекта конституции, поскольку два предыдущих его не устроили. Лукашенко заявлял, что разработка новой белорусской конституции должна сопровождаться выработкой единого видения, какой страна должна стать в перспективе.
https://ria.ru/20201009/lukashenko-1579034270.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201009/lukashenko-1579032053.html
https://ria.ru/20201009/belorussiya-1579001122.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко рассказал о работе над поправками в Конституцию Белоруссии

15:37 09.10.2020 (обновлено: 16:05 09.10.2020)
 
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim GuchekПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim Guchek
Читать ria.ru в
МИНСК, 9 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что о ходе работы над поправками в конституцию республики гражданам будет доложено на Всебелорусском народном собрании.
Как передает Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале, Лукашенко в пятницу провел совещание "по актуальным вопросам". Президент, в частности, отметил важную роль Всебелорусского народного собрания в обсуждении конституционной реформы в стране.
"Первый этап, где мы должны доложить населению о нашей работе в этом направлении, - Всебелорусское народное собрание. Уже сегодня надо подумать, как мы его будем проводить: создать, прежде всего, оргкомитет и провести выборы на Всебелорусское народное собрание, определившись с численностью, исходя из опыта", - сказал президент.
По его словам, процесс подготовки поправок в конституцию следует максимально приблизить к рядовым гражданам, и для этого по поручению президента в регионах создаются диалоговые площадки.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 14:51Протесты в Белоруссии
Лукашенко поручил МИД Белоруссии жестко отстаивать права Минска
"Сегодня парламент собирает предложения по конституции. Хорошо. Пусть депутаты собирают эти предложения от народа. Но эта работа не даст такого результата, как диалог, который вы разворачиваете в областях. Приглашайте туда разных людей. Вы должны слушать и слышать разные точки зрения. И когда мы изучим эти вопросы - конституции, управления, самоуправления, местного управления, экономические вопросы, - мы их обсудим здесь, в центре, вплоть до президента, и вынесем на Всебелорусское народное собрание. Вот такая формула должна быть. В данную работу будут включены и уже включаются все созидательные силы общества", - заметил Лукашенко.
При этом он обратил внимание, что даже в рамках действующей конституции страны происходит постепенная передача части полномочий президента на уровень правительства и губернаторов - например, это касается методов и форм управления, решения земельных вопросов.
Всебелорусское народное собрание - общее собрание представителей белорусского правительства и других ветвей власти, руководителей и сотрудников предприятий, деятелей науки и культуры. Мероприятие проводится раз в пять лет, до этого оно было организовано в Минске в июне 2016 года.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на женском форуме в Минске. 17 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 14:38
"Должны выстоять". Лукашенко обозначил гарантию "выживания" Белоруссии
Второго октября нижняя палата парламента Белоруссии - Палата представителей - объявила до 25 октября сбор предложений граждан по внесению изменений в конституцию Белоруссии. До этого спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко заявил, что в обществе созрел определенный запрос на перемены, и поручил в этой связи депутатам изучить мнение граждан по поводу реформы конституции.
Ранее Лукашенко заявлял, что проект обновленной конституции страны будет вынесен на общественное обсуждение перед проведением референдума. Как отмечал глава государства, готовится уже третий вариант проекта конституции, поскольку два предыдущих его не устроили. Лукашенко заявлял, что разработка новой белорусской конституции должна сопровождаться выработкой единого видения, какой страна должна стать в перспективе.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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Лукашенко призвал белорусов сплотиться
 
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