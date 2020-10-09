https://ria.ru/20201009/kompyuter-1578942184.html
Эксперт рассказал, как включать и выключать компьютер с телефона
Удаленное включение и выключение компьютера со смартфона возможно несколькими способами, а управлять компьютером с устройства можно, используя различные... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T02:17
2020-10-09T02:17
2020-10-09T10:08
технологии
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. </strong>Удаленное включение и выключение компьютера со смартфона возможно несколькими способами, а управлять компьютером с устройства можно, используя различные приложения удаленного доступа, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201009/832134569.html" target="_blank">агентству Прайм</a> эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии