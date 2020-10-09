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Эксперт рассказал, как включать и выключать компьютер с телефона
Удаленное включение и выключение компьютера со смартфона возможно несколькими способами, а управлять компьютером с устройства можно, используя различные... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T02:17
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технологии
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. </strong>Удаленное включение и выключение компьютера со смартфона возможно несколькими способами, а управлять компьютером с устройства можно, используя различные приложения удаленного доступа, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201009/832134569.html" target="_blank">агентству Прайм</a> эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.
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технологии

Эксперт рассказал, как включать и выключать компьютер с телефона

02:17 09.10.2020 (обновлено: 10:08 09.10.2020)
 
CC0 / / Девушка за компьютером
Девушка за компьютером - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
CC0 / /
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Удаленное включение и выключение компьютера со смартфона возможно несколькими способами, а управлять компьютером с устройства можно, используя различные приложения удаленного доступа, рассказал агентству Прайм эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.
"Удаленно включить компьютер со смартфона возможно с помощью таких технологий, как Wake-On-Lan (W-O-L). Это постоянная подача питания на сетевой адаптер, который просматривает входящий трафик и по запросу включает компьютер", — объясняет эксперт.
 
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