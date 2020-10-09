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Мужчина узнал тайну рождения, решив поменять паспорт
В Китае семья воссоединилась с пропавшим 31 год назад сыном после того, как тот решил поменять паспорт, пишет Daily Mail. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T06:39
2020-10-09T06:47
гуйчжоу
китай
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a> семья воссоединилась с пропавшим 31 год назад сыном после того, как тот решил поменять паспорт, пишет <a href="https://www.dailymail.co.uk/" target="_blank">Daily Mail</a>.В 1989 году Шувэня, которому в тот момент был один год и который жил в провинции <a href="http://ria.ru/location_Guizhou_2/" target="_blank" data-auto="true">Гуйчжоу</a>, похитил у его родителей Лэя и Цзян незнакомец, представившийся путешественником из другой провинции и проживший неделю в их доме.Лэй и Цзян при помощи родственников искали мальчика десять дней. Они обращались в полицию, но им не смогли помочь из-за недостатка информации о похитителе. Дело оставалось нераскрытым на протяжении трех десятилетий. При этом сам похищенный рос в приемной семье под фамилией Шэн и не подозревал о тайне своего происхождения.В начале 2020 года Шувэнь пришел в полицию, чтобы поменять удостоверение личности, истекшее из-за возраста. В рамках процедуры у него взяли кровь и сопоставили его ДНК с национальной базой. И тогда полицейские сообщили мужчине, что был похищен у биологических родителей 31 год назад.В конце сентября биологические родители Шувэня узнали, что их сын найден. Во вторник, 6 октября, он приехал на встречу с ними. На видео, которое публикует издание, видно, как Лэй и Цзян бросились на шею своему ребенку и расплакались.
https://ria.ru/20200726/1574924227.html
гуйчжоу
китай
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гуйчжоу, китай, в мире

Мужчина узнал тайну рождения, решив поменять паспорт

06:39 09.10.2020 (обновлено: 06:47 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМолекулярно-генетическая экспертиза ДНК
Молекулярно-генетическая экспертиза ДНК - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В Китае семья воссоединилась с пропавшим 31 год назад сыном после того, как тот решил поменять паспорт, пишет Daily Mail.
В 1989 году Шувэня, которому в тот момент был один год и который жил в провинции Гуйчжоу, похитил у его родителей Лэя и Цзян незнакомец, представившийся путешественником из другой провинции и проживший неделю в их доме.
Лэй и Цзян при помощи родственников искали мальчика десять дней. Они обращались в полицию, но им не смогли помочь из-за недостатка информации о похитителе. Дело оставалось нераскрытым на протяжении трех десятилетий. При этом сам похищенный рос в приемной семье под фамилией Шэн и не подозревал о тайне своего происхождения.
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В начале 2020 года Шувэнь пришел в полицию, чтобы поменять удостоверение личности, истекшее из-за возраста. В рамках процедуры у него взяли кровь и сопоставили его ДНК с национальной базой. И тогда полицейские сообщили мужчине, что был похищен у биологических родителей 31 год назад.
В конце сентября биологические родители Шувэня узнали, что их сын найден. Во вторник, 6 октября, он приехал на встречу с ними. На видео, которое публикует издание, видно, как Лэй и Цзян бросились на шею своему ребенку и расплакались.
 
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ГуйчжоуКитайВ мире
 
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