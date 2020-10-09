https://ria.ru/20201009/kitay-1578946058.html

Мужчина узнал тайну рождения, решив поменять паспорт

В Китае семья воссоединилась с пропавшим 31 год назад сыном после того, как тот решил поменять паспорт, пишет Daily Mail. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T06:39

2020-10-09T06:39

2020-10-09T06:47

гуйчжоу

китай

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156292/89/1562928929_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_54140472554aa6da603f10e80b86707a.jpg

<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a> семья воссоединилась с пропавшим 31 год назад сыном после того, как тот решил поменять паспорт, пишет <a href="https://www.dailymail.co.uk/" target="_blank">Daily Mail</a>.В 1989 году Шувэня, которому в тот момент был один год и который жил в провинции <a href="http://ria.ru/location_Guizhou_2/" target="_blank" data-auto="true">Гуйчжоу</a>, похитил у его родителей Лэя и Цзян незнакомец, представившийся путешественником из другой провинции и проживший неделю в их доме.Лэй и Цзян при помощи родственников искали мальчика десять дней. Они обращались в полицию, но им не смогли помочь из-за недостатка информации о похитителе. Дело оставалось нераскрытым на протяжении трех десятилетий. При этом сам похищенный рос в приемной семье под фамилией Шэн и не подозревал о тайне своего происхождения.В начале 2020 года Шувэнь пришел в полицию, чтобы поменять удостоверение личности, истекшее из-за возраста. В рамках процедуры у него взяли кровь и сопоставили его ДНК с национальной базой. И тогда полицейские сообщили мужчине, что был похищен у биологических родителей 31 год назад.В конце сентября биологические родители Шувэня узнали, что их сын найден. Во вторник, 6 октября, он приехал на встречу с ними. На видео, которое публикует издание, видно, как Лэй и Цзян бросились на шею своему ребенку и расплакались.

https://ria.ru/20200726/1574924227.html

гуйчжоу

китай

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гуйчжоу, китай, в мире