https://ria.ru/20201009/kirgiziya-1579045617.html

Президент Киргизии обсудил с начальником Генштаба ситуацию в стране

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обсудил с начальником Генштаба Таалайбеком Омуралиевым ситуацию в республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T15:30

2020-10-09T15:30

2020-10-09T15:46

садыр жапаров

кубатбек боронов

бишкек

протесты в бишкеке

сооронбай жээнбеков

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> обсудил с начальником Генштаба Таалайбеком Омуралиевым ситуацию в республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.По ее данным, 9 октября президент посетил генеральный штаб вооруженных сил, где обсудил с новоназначенным начальником Таалайбеком Омуралиевым меры по стабилизации общественно-политической ситуации в стране. Глава государства отметил, что основной задачей на данный момент является обеспечение безопасности жителей <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a> и общественного порядка в столице."Сегодня я подписал указ о введении в Бишкеке режима чрезвычайного положения. Исходя из сложившейся ситуации, мы обязаны срочно взять ситуацию под контроль и укрепить мир", - цитирует главу государства его пресс-служба.Жээнбеков добавил, что помимо политических призывов, звучат призывы, направленные на раскол общества. "Горожане и наши соотечественники не должны становиться жертвами политических страстей безответственных политиков. Для этого я, как глава государства, приложу все усилия, исходя из своих конституционных прав, чтобы обеспечить мирную жизнь людей и целостность страны. Уверен, что меня поддержат все разумные силы страны", - заявил он.В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.<strong>Все новости Киргизии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://ru.sputnik.kg/" target="_blank">Sputnik Кыргызстан >></a></strong>

https://ria.ru/20201009/kirgiziya-1579000940.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201009/bishkek-1579040939.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры протестов в центре Бишкека Протестующие в Бишкеке заняли центральную площадь города Ала-Тоо. Участники беспорядков закидывают силовиков бутылками с зажигательной смесью, на площади видны несколько точек возгорания. Столкновения в других частях города прекратились. 2020-10-09T15:30 true PT0M48S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, кубатбек боронов, бишкек, сооронбай жээнбеков, киргизия, в мире