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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201009/kirgiziya-1579010469.html
Москва заинтересована в стабилизации ситуации в Киргизии, заявил Песков
Москва продолжит контакты с Бишкеком, "пытаясь нащупать почву", и заинтересована в скорейшей стабилизации ситуации в Киргизии, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T13:23
2020-10-09T13:34
садыр жапаров
сооронбай жээнбеков
кубатбек боронов
протесты в бишкеке
москва
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> продолжит контакты с <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеком</a>, "пытаясь нащупать почву", и заинтересована в скорейшей стабилизации ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Это лишний раз, наверное, демонстрирует сложность, запутанность и хаотичность ситуации, которая сейчас в Киргизии. Безусловно, российская сторона будет дальше осуществлять контакты, пытаясь нащупать почву под ногами. Мы заинтересованы, и мы желаем нашим коллегам в Кыргызстане как можно скорее стабилизировать ситуацию", - сказал Песков журналистам.В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами выборов в парламент страны, которые прошли 4 октября. После ожесточенных столкновений протестующих с силовиками митингующие захватили здание парламента страны, в котором располагается и президентская администрация.Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но, насколько известно, пока никаких официальных переговоров проведено не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Вечером 6 октября парламент, собравшийся на экстренное заседание, утвердил его кандидатуру. Но часть оппозиционеров не согласились с этим назначением. Они создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента Жээнбекова и роспуска парламента.
https://ria.ru/20201009/kirgiziya-1579005324.html
https://ria.ru/20201009/kirgiziya-1579009606.html
москва
бишкек
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садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, москва, бишкек, киргизия, в мире

Москва заинтересована в стабилизации ситуации в Киргизии, заявил Песков

13:23 09.10.2020 (обновлено: 13:34 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Акылбек БатырбековУчастники акции протеста в Бишкеке в Киргизии
Участники акции протеста в Бишкеке в Киргизии - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Акылбек Батырбеков
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Москва продолжит контакты с Бишкеком, "пытаясь нащупать почву", и заинтересована в скорейшей стабилизации ситуации в Киргизии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это лишний раз, наверное, демонстрирует сложность, запутанность и хаотичность ситуации, которая сейчас в Киргизии. Безусловно, российская сторона будет дальше осуществлять контакты, пытаясь нащупать почву под ногами. Мы заинтересованы, и мы желаем нашим коллегам в Кыргызстане как можно скорее стабилизировать ситуацию", - сказал Песков журналистам.
Участники акции протеста на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 13:05Протесты в Бишкеке
Спикер парламента Киргизии призвал объединиться ради целостности страны
В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами выборов в парламент страны, которые прошли 4 октября. После ожесточенных столкновений протестующих с силовиками митингующие захватили здание парламента страны, в котором располагается и президентская администрация.
Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но, насколько известно, пока никаких официальных переговоров проведено не было.
Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера оппозиционера Садыра Жапарова. Вечером 6 октября парламент, собравшийся на экстренное заседание, утвердил его кандидатуру. Но часть оппозиционеров не согласились с этим назначением. Они создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента Жээнбекова и роспуска парламента.
Участники акции протеста на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 13:19Протесты в Бишкеке
В Кремле заявили о "ярко выраженных элементах хаоса" в Киргизии
 
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Протесты в БишкекеСадыр ЖапаровСооронбай ЖээнбековКубатбек БороновМоскваБишкекКиргизияВ мире
 
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