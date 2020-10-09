https://ria.ru/20201009/kirgiziya-1578989744.html

Совфед готов направить наблюдателей на повторные выборы в Киргизии

Совфед готов направить наблюдателей на повторные парламентские выборы в Киргизии при соблюдении всех процедур, заявил РИА Новости в пятницу глава международного РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T11:53

2020-10-09T11:53

2020-10-09T12:19

совет федерации рф

константин косачев

протесты в бишкеке

киргизия

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совфед</a> готов направить наблюдателей на повторные парламентские выборы в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> при соблюдении всех процедур, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета СФ <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a>.Центральная избирательная комиссия Киргизии до 6 ноября назначит повторные выборы в парламент, сообщила пресс-служба ЦИК."Если будут соблюдены все конституционные процедуры по организации таких выборов с киргизской стороны и если будут соответствующие приглашения в наш адрес, включая международные структуры с российским участием, разумеется, надо будет направить наблюдателей", - сказал сенатор.Ранее ЦИК Киргизии на фоне прошедших протестов признал итоги парламентских выборов в стране недействительными.В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.

https://ria.ru/20201009/kirgiziya-1578981587.html

киргизия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры протестов в центре Бишкека Протестующие в Бишкеке заняли центральную площадь города Ала-Тоо. Участники беспорядков закидывают силовиков бутылками с зажигательной смесью, на площади видны несколько точек возгорания. Столкновения в других частях города прекратились. 2020-10-09T11:53 true PT0M48S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, константин косачев, киргизия, в мире